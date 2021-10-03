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"إنفاذ" يشرف على 5 مزادات لعقارات بمساحات تتجاوز مليوناً و600 ألف متر مربع

تستعرض المزادات 47 فرصة استثمارية عقارية.. من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 5 مزادات علنية, تقام على عدة عقارات في عدة مناطق بالمملكة، في الفترة ما بين (6 حتى 14 من شهر أكتوبر لعام 2021م).
وتستعرض المزادات 47 فرصة استثمارية عقارية وبمساحات إجمالية تتجاوز مليوناً و600 ألف متر مربع، حيث تبدأ بـ"مزاد نزل مكة" الذي يستعرض 4 فرصٍ عقارية تتمثل في عمائر سكنية ومبنى ومحطة تجارية بمدينة مكة المكرمة، و"مزاد روائع الزلفي" الذي يستعرض 23 فرصة عقارية, وهي عبارة عن 23 أرضًا سكنية بحي العزيزية بمحافظة الزلفي، ومزاد "درر الخرج" الإلكتروني الذي يستعرض 4 فرصٍ عقارية تتمثل في عدة أراضٍ وبيتين بمحافظة الخرج، ومزاد "اليمامة الإلكتروني" الذي يستعرض فرصة عقارية تتمثل في أرض سكنية بمحافظة الزلفي، ومزاد "عالية بريدة" الذي يستعرض 15 فرصة استثمارية تتمثل في 12 أرضاً سكنية و3 أراضٍ مسورة بمدينة بريدة.
ويُعَد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التَّرِكات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية
(infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول, وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

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"إنفاذ" يشرف على 5 مزادات لعقارات بمساحات تتجاوز مليوناً و600 ألف متر مربع
سبق

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 5 مزادات علنية, تقام على عدة عقارات في عدة مناطق بالمملكة، في الفترة ما بين (6 حتى 14 من شهر أكتوبر لعام 2021م).
وتستعرض المزادات 47 فرصة استثمارية عقارية وبمساحات إجمالية تتجاوز مليوناً و600 ألف متر مربع، حيث تبدأ بـ"مزاد نزل مكة" الذي يستعرض 4 فرصٍ عقارية تتمثل في عمائر سكنية ومبنى ومحطة تجارية بمدينة مكة المكرمة، و"مزاد روائع الزلفي" الذي يستعرض 23 فرصة عقارية, وهي عبارة عن 23 أرضًا سكنية بحي العزيزية بمحافظة الزلفي، ومزاد "درر الخرج" الإلكتروني الذي يستعرض 4 فرصٍ عقارية تتمثل في عدة أراضٍ وبيتين بمحافظة الخرج، ومزاد "اليمامة الإلكتروني" الذي يستعرض فرصة عقارية تتمثل في أرض سكنية بمحافظة الزلفي، ومزاد "عالية بريدة" الذي يستعرض 15 فرصة استثمارية تتمثل في 12 أرضاً سكنية و3 أراضٍ مسورة بمدينة بريدة.
ويُعَد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التَّرِكات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية
(infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول, وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
02:38 PM

"إنفاذ" يشرف على 5 مزادات لعقارات بمساحات تتجاوز مليوناً و600 ألف متر مربع

تستعرض المزادات 47 فرصة استثمارية عقارية.. من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 5 مزادات علنية, تقام على عدة عقارات في عدة مناطق بالمملكة، في الفترة ما بين (6 حتى 14 من شهر أكتوبر لعام 2021م).
وتستعرض المزادات 47 فرصة استثمارية عقارية وبمساحات إجمالية تتجاوز مليوناً و600 ألف متر مربع، حيث تبدأ بـ"مزاد نزل مكة" الذي يستعرض 4 فرصٍ عقارية تتمثل في عمائر سكنية ومبنى ومحطة تجارية بمدينة مكة المكرمة، و"مزاد روائع الزلفي" الذي يستعرض 23 فرصة عقارية, وهي عبارة عن 23 أرضًا سكنية بحي العزيزية بمحافظة الزلفي، ومزاد "درر الخرج" الإلكتروني الذي يستعرض 4 فرصٍ عقارية تتمثل في عدة أراضٍ وبيتين بمحافظة الخرج، ومزاد "اليمامة الإلكتروني" الذي يستعرض فرصة عقارية تتمثل في أرض سكنية بمحافظة الزلفي، ومزاد "عالية بريدة" الذي يستعرض 15 فرصة استثمارية تتمثل في 12 أرضاً سكنية و3 أراضٍ مسورة بمدينة بريدة.
ويُعَد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التَّرِكات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية
(infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول, وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

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