أمريكا تدين استخدام إيران للعنف ضد المحتجين على نقص المياه بالأهواز

أكدت دعمها لحقوق الإيرانيين في التجمع السلمي والتعبير عن أنفسهم

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة تدين ما تردد عن استخدام قوات الأمن الإيرانية العنف ضد المواطنين الذين يحتجون على نقص المياه، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أضاف برايس في بيان: "ندعم حقوق الإيرانيين في التجمع السلمي والتعبير عن أنفسهم دون الخوف من العنف والاعتقال من قِبل قوات الأمن".

وارتفعت لهجة الهتافات الغاضبة التي رددها محتجون في قلب العاصمة الإيرانية طهران، إلى حد المطالبة بإسقاط المرشد، بعدما كانت محصورة في مطالب معيشية، خصوصًا تلك المتصلة بالماء والخبز.

وبدأت الاحتجاجات في جنوب غربي إيران، وتحديدًا في منطقة الأهواز، التي عمل نظام الملالي على تحويل مياه الأنهار بعيدًا عنها، مما فجر غضب السكان فخرجوا في تظاهرات صارت تعرف بـ"ثورة المياه".