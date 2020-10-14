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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8592.10 نقطة

بتداولات تجاوزت 12.2 مليار ريال لأكثر من 540 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً بـ8.97 نقاط ليقفل عند مستوى 8592.10 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 12.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 540 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 480 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، وزين السعودية، وأنابيب، وأميانتيت، ومسك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات شمس، والخليجية العامة، وبوبا العربية، وأنعام القابضة، وكيان السعودية؛ فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.83% و3.18%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وسيرا، وأسمنت الجوف، والكابلات السعودية، وأنابيب هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سيرا، ودار الأركان، والكابلات السعودية، وأنابيب، وتهامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً بـ 248.76 نقطة ليقفل عند مستوى 15227.73 نقطة، وبتداولات بلغت 32 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 370 ألف سهم تقاسمتها 836 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8592.10 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً بـ8.97 نقاط ليقفل عند مستوى 8592.10 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 12.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 540 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 480 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، وزين السعودية، وأنابيب، وأميانتيت، ومسك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات شمس، والخليجية العامة، وبوبا العربية، وأنعام القابضة، وكيان السعودية؛ فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.83% و3.18%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وسيرا، وأسمنت الجوف، والكابلات السعودية، وأنابيب هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سيرا، ودار الأركان، والكابلات السعودية، وأنابيب، وتهامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً بـ 248.76 نقطة ليقفل عند مستوى 15227.73 نقطة، وبتداولات بلغت 32 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 370 ألف سهم تقاسمتها 836 صفقة.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
04:37 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8592.10 نقطة

بتداولات تجاوزت 12.2 مليار ريال لأكثر من 540 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً بـ8.97 نقاط ليقفل عند مستوى 8592.10 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 12.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 540 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 480 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، وزين السعودية، وأنابيب، وأميانتيت، ومسك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات شمس، والخليجية العامة، وبوبا العربية، وأنعام القابضة، وكيان السعودية؛ فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.83% و3.18%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وسيرا، وأسمنت الجوف، والكابلات السعودية، وأنابيب هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سيرا، ودار الأركان، والكابلات السعودية، وأنابيب، وتهامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً بـ 248.76 نقطة ليقفل عند مستوى 15227.73 نقطة، وبتداولات بلغت 32 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 370 ألف سهم تقاسمتها 836 صفقة.

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