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"المطلق": "السّكسوكة" حلق لحية.. لكنها أحسن من الذي يحلقها كلها

قال المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، "إن الذي يُبقي قليلاً من اللحية أحسن من الذي يحلقها كلها، موضحاً أن حكم ما تسمى بـ"السّكسوكة" هي حلق لحية، لكنها أحسن من الذي يحلق كل اللحية.

جاء ذلك في رده على متصل في برنامج "سؤال على الهاتف" على أثير إذاعة القرآن الكريم الليلة، سأله عن حكم (السّكسوكة)، وهي ترك الشّعر حول الفم وطرف الوجه من الأسفل: هل هو حرام أم حلال؟ حيث أجاب "المطلق": "السّكسوكة هي حلق لحية، لكن هي أحسن من الذي يحلق كل اللحية".

وأضاف "المطلق": "عندنا واحد يحلق كل اللحية وآخر يحلق بعض اللحية ويترك بعضها، فالذي يُبقي قليلاً من اللحية أحسن من الذي يحلقها كلها!

وتابع المتصل: "نترك شعر الشنب والذقن ونحدّد اللحية بالسّكسوكة"؟ فرد المطلق: "نريد قص الشنب، بعض الناس يربي شنبه ويحلق لحيته!"، مضيفاً أن إعفاء اللحية خير مع الاهتمام بها وتزيينها وعدم تركها مشوهة!

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"المطلق": "السّكسوكة" حلق لحية.. لكنها أحسن من الذي يحلقها كلها
سبق

قال المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، "إن الذي يُبقي قليلاً من اللحية أحسن من الذي يحلقها كلها، موضحاً أن حكم ما تسمى بـ"السّكسوكة" هي حلق لحية، لكنها أحسن من الذي يحلق كل اللحية.

جاء ذلك في رده على متصل في برنامج "سؤال على الهاتف" على أثير إذاعة القرآن الكريم الليلة، سأله عن حكم (السّكسوكة)، وهي ترك الشّعر حول الفم وطرف الوجه من الأسفل: هل هو حرام أم حلال؟ حيث أجاب "المطلق": "السّكسوكة هي حلق لحية، لكن هي أحسن من الذي يحلق كل اللحية".

وأضاف "المطلق": "عندنا واحد يحلق كل اللحية وآخر يحلق بعض اللحية ويترك بعضها، فالذي يُبقي قليلاً من اللحية أحسن من الذي يحلقها كلها!

وتابع المتصل: "نترك شعر الشنب والذقن ونحدّد اللحية بالسّكسوكة"؟ فرد المطلق: "نريد قص الشنب، بعض الناس يربي شنبه ويحلق لحيته!"، مضيفاً أن إعفاء اللحية خير مع الاهتمام بها وتزيينها وعدم تركها مشوهة!

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
08:45 PM

"المطلق": "السّكسوكة" حلق لحية.. لكنها أحسن من الذي يحلقها كلها

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عبدالحكيم شار - الرياض
4
9,554

قال المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، "إن الذي يُبقي قليلاً من اللحية أحسن من الذي يحلقها كلها، موضحاً أن حكم ما تسمى بـ"السّكسوكة" هي حلق لحية، لكنها أحسن من الذي يحلق كل اللحية.

جاء ذلك في رده على متصل في برنامج "سؤال على الهاتف" على أثير إذاعة القرآن الكريم الليلة، سأله عن حكم (السّكسوكة)، وهي ترك الشّعر حول الفم وطرف الوجه من الأسفل: هل هو حرام أم حلال؟ حيث أجاب "المطلق": "السّكسوكة هي حلق لحية، لكن هي أحسن من الذي يحلق كل اللحية".

وأضاف "المطلق": "عندنا واحد يحلق كل اللحية وآخر يحلق بعض اللحية ويترك بعضها، فالذي يُبقي قليلاً من اللحية أحسن من الذي يحلقها كلها!

وتابع المتصل: "نترك شعر الشنب والذقن ونحدّد اللحية بالسّكسوكة"؟ فرد المطلق: "نريد قص الشنب، بعض الناس يربي شنبه ويحلق لحيته!"، مضيفاً أن إعفاء اللحية خير مع الاهتمام بها وتزيينها وعدم تركها مشوهة!

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