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قيود وسائل النقل.. كورونا يُربك التقاليد الرمضانية بإندونيسيا

في إجراءات احترازية جديدة لإبطاء انتشار الفيروس بالبلاد

فرضت الحكومة الإندونيسية، اليوم الأحد، قيودًا على وسائل النقل العام، قبل النزوح السنوي إلى القرى مع بداية شهر رمضان؛ في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

ويتدفق نحو 75 مليون إندونيسي من المدن الكبيرة إلى مسقط رؤوسهم، مع بداية شهر رمضان الذي يحل نهاية هذا الشهر، وسط تحذيرات خبراء الصحة من حدوث زيادة في عدد الإصابات بكورونا في البلاد.

وبحسب "روسيا اليوم" لن يُسمح للحافلات العامة والقطارات والطائرات والسفن إلا بشَغل نصف مقاعدها فقط، بموجب إجراء جديد يفرض ألا يشغل راكبو أي سيارة خاصة سوى نصف مقاعدها فقط؛ في حين قد لا يركب الدراجة النارية سوى شخص واحد.

وتُعَد العاصمة جاكرتا بؤرة تفشي كورونا في إندونيسيا، التي بلغ عدد حالات الإصابة فيها 3842 وعدد الوفيات 327.

وواجه الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، انتقادات لرفضه دعوات لفرض حظر تام على السفر إلى البلدات خلال رمضان، بالإضافة إلى شن حملة أكثر صرامة مثل تلك التي فرضتها الدول المجاورة لإندونيسيا.

إندونيسيا فيروس كورونا الجديد

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قيود وسائل النقل.. كورونا يُربك التقاليد الرمضانية بإندونيسيا
سبق

فرضت الحكومة الإندونيسية، اليوم الأحد، قيودًا على وسائل النقل العام، قبل النزوح السنوي إلى القرى مع بداية شهر رمضان؛ في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

ويتدفق نحو 75 مليون إندونيسي من المدن الكبيرة إلى مسقط رؤوسهم، مع بداية شهر رمضان الذي يحل نهاية هذا الشهر، وسط تحذيرات خبراء الصحة من حدوث زيادة في عدد الإصابات بكورونا في البلاد.

وبحسب "روسيا اليوم" لن يُسمح للحافلات العامة والقطارات والطائرات والسفن إلا بشَغل نصف مقاعدها فقط، بموجب إجراء جديد يفرض ألا يشغل راكبو أي سيارة خاصة سوى نصف مقاعدها فقط؛ في حين قد لا يركب الدراجة النارية سوى شخص واحد.

وتُعَد العاصمة جاكرتا بؤرة تفشي كورونا في إندونيسيا، التي بلغ عدد حالات الإصابة فيها 3842 وعدد الوفيات 327.

وواجه الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، انتقادات لرفضه دعوات لفرض حظر تام على السفر إلى البلدات خلال رمضان، بالإضافة إلى شن حملة أكثر صرامة مثل تلك التي فرضتها الدول المجاورة لإندونيسيا.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
12:26 PM

قيود وسائل النقل.. كورونا يُربك التقاليد الرمضانية بإندونيسيا

في إجراءات احترازية جديدة لإبطاء انتشار الفيروس بالبلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فرضت الحكومة الإندونيسية، اليوم الأحد، قيودًا على وسائل النقل العام، قبل النزوح السنوي إلى القرى مع بداية شهر رمضان؛ في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

ويتدفق نحو 75 مليون إندونيسي من المدن الكبيرة إلى مسقط رؤوسهم، مع بداية شهر رمضان الذي يحل نهاية هذا الشهر، وسط تحذيرات خبراء الصحة من حدوث زيادة في عدد الإصابات بكورونا في البلاد.

وبحسب "روسيا اليوم" لن يُسمح للحافلات العامة والقطارات والطائرات والسفن إلا بشَغل نصف مقاعدها فقط، بموجب إجراء جديد يفرض ألا يشغل راكبو أي سيارة خاصة سوى نصف مقاعدها فقط؛ في حين قد لا يركب الدراجة النارية سوى شخص واحد.

وتُعَد العاصمة جاكرتا بؤرة تفشي كورونا في إندونيسيا، التي بلغ عدد حالات الإصابة فيها 3842 وعدد الوفيات 327.

وواجه الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، انتقادات لرفضه دعوات لفرض حظر تام على السفر إلى البلدات خلال رمضان، بالإضافة إلى شن حملة أكثر صرامة مثل تلك التي فرضتها الدول المجاورة لإندونيسيا.

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