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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة

تشمل العلا والمهد ووادي الفرع حتى 7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: العلا، والمهد، ووادي الفرع.

وذكر المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الـ7 مساءً.

حالة الطقس أتربة مثارة المركز الوطني للأرصاد غبار الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: العلا، والمهد، ووادي الفرع.

وذكر المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الـ7 مساءً.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
03:35 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
01:47 AM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة

تشمل العلا والمهد ووادي الفرع حتى 7 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: العلا، والمهد، ووادي الفرع.

وذكر المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الـ7 مساءً.

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