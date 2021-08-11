"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: العلا، والمهد، ووادي الفرع.
وذكر المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الـ7 مساءً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: العلا، والمهد، ووادي الفرع.
وذكر المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الـ7 مساءً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: العلا، والمهد، ووادي الفرع.
وذكر المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الـ7 مساءً.