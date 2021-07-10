"العيسائي": زيارة السلطان هيثم للمملكة تأكيدٌ على قوة العلاقات بين البلدين

قال: علاقة عُمان والسعودية تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون البناء

أكّد عضو مجلس الدولة في سلطنة عُمان علي العيسائي؛ أن العلاقة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية كانت وما زالت تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون البنّاء في معالجة القضايا العربية والإسلامية، والتعامل مع القضايا الإقليمية والدولية منذ السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي وامتدت إلى وقتنا الحاضر.

وأوضح العيسائي؛ أن زيارة السلطان هيثم بن طارق؛ إلى المملكة تعطي انطباعاً واضحاً عن قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين وثقلهما السياسي والاقتصادي، مشيراً إلى أن الزيارة ستفتح آفاقاً أرحب في التكامل الاقتصادي والاستثماري من خلال عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الحكومتين وبين القطاع الخاص في البلدين والنظر في إقامة مشروعات تعود بالنفع عليهما.