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بخطة متكاملة .. رئاسة المسجد النبوي تستعدّ لاستقبال ليلة الـ27 من رمضان

هيأت الوكالة كافة الجهود لاحتواء التوافد المتوقع من المصلين والزائرين

تستعد وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لاستقبال ليلة الـ27 من رمضان المبارك، وذلك من خلال خطة ميدانية متكاملة من جميع الإدارات في المسجد النبوي ووضع الآليات لتنفيذ الأعمال والمهام المعنية.

وهيأت الوكالة كافة الجهود لاحتواء التوافد المتوقع من المصلين والزائرين للمسجد النبوي؛ من خلال العمل على مضاعفة أعداد العاملين وتنسيق الجهود والمهام بين الجهات ذات العلاقة في المسجد النبوي للعمل على راحة الزائرين والمصلين، كما تعمل على متابعة الخدمات المقدمة من جميع الإدارات على مدار الساعة؛ حرصاً منها على تقديم خدمات متميزة لزوار المسجد النبوي.

وحرصت وكالة الرئاسة على التهيئة الكاملة للمسجد النبوي ووضع كل الترتيبات اللازمة للمحافظة على سلامة وراحة الزائرين ومساعدتهم على قضاء أوقات طيبة مليئة بالذكر والعبادة، وكذلك العمل على تطوير خدماتها والسعي إلى تسهيل الخدمات وتقديمها لزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قامت الوكالة بتهيئة 16000 سجادة في المسجد النبوي وساحاته الخارجية، وتهيئة 100 باب لضمان تيسير وتسهيل دخول وخروج المصلين من وإلى المسجد النبوي، إضافة إلى توفير 16 ألف حافظة زمزم، والعمل على انسيابية حركة الحشود البشرية في عموم المسجد النبوي من خلال المحافظة على الممرات خالية من أي معوقات للحركة؛ تسهيلاً على الزائرين والمصلين.

ويأتي ذلك سعياً من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إلى تقديم أفضل الخدمات للمصلين والزائرين ليؤدوا عباداتهم بكل يسهر وسهولة وفي أجواء إيمانية خاشعة؛ تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر- حفظهم الله- ووفق توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

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بخطة متكاملة .. رئاسة المسجد النبوي تستعدّ لاستقبال ليلة الـ27 من رمضان
سبق

تستعد وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لاستقبال ليلة الـ27 من رمضان المبارك، وذلك من خلال خطة ميدانية متكاملة من جميع الإدارات في المسجد النبوي ووضع الآليات لتنفيذ الأعمال والمهام المعنية.

وهيأت الوكالة كافة الجهود لاحتواء التوافد المتوقع من المصلين والزائرين للمسجد النبوي؛ من خلال العمل على مضاعفة أعداد العاملين وتنسيق الجهود والمهام بين الجهات ذات العلاقة في المسجد النبوي للعمل على راحة الزائرين والمصلين، كما تعمل على متابعة الخدمات المقدمة من جميع الإدارات على مدار الساعة؛ حرصاً منها على تقديم خدمات متميزة لزوار المسجد النبوي.

وحرصت وكالة الرئاسة على التهيئة الكاملة للمسجد النبوي ووضع كل الترتيبات اللازمة للمحافظة على سلامة وراحة الزائرين ومساعدتهم على قضاء أوقات طيبة مليئة بالذكر والعبادة، وكذلك العمل على تطوير خدماتها والسعي إلى تسهيل الخدمات وتقديمها لزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قامت الوكالة بتهيئة 16000 سجادة في المسجد النبوي وساحاته الخارجية، وتهيئة 100 باب لضمان تيسير وتسهيل دخول وخروج المصلين من وإلى المسجد النبوي، إضافة إلى توفير 16 ألف حافظة زمزم، والعمل على انسيابية حركة الحشود البشرية في عموم المسجد النبوي من خلال المحافظة على الممرات خالية من أي معوقات للحركة؛ تسهيلاً على الزائرين والمصلين.

ويأتي ذلك سعياً من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إلى تقديم أفضل الخدمات للمصلين والزائرين ليؤدوا عباداتهم بكل يسهر وسهولة وفي أجواء إيمانية خاشعة؛ تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر- حفظهم الله- ووفق توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
08:49 PM

بخطة متكاملة .. رئاسة المسجد النبوي تستعدّ لاستقبال ليلة الـ27 من رمضان

هيأت الوكالة كافة الجهود لاحتواء التوافد المتوقع من المصلين والزائرين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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تستعد وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لاستقبال ليلة الـ27 من رمضان المبارك، وذلك من خلال خطة ميدانية متكاملة من جميع الإدارات في المسجد النبوي ووضع الآليات لتنفيذ الأعمال والمهام المعنية.

وهيأت الوكالة كافة الجهود لاحتواء التوافد المتوقع من المصلين والزائرين للمسجد النبوي؛ من خلال العمل على مضاعفة أعداد العاملين وتنسيق الجهود والمهام بين الجهات ذات العلاقة في المسجد النبوي للعمل على راحة الزائرين والمصلين، كما تعمل على متابعة الخدمات المقدمة من جميع الإدارات على مدار الساعة؛ حرصاً منها على تقديم خدمات متميزة لزوار المسجد النبوي.

وحرصت وكالة الرئاسة على التهيئة الكاملة للمسجد النبوي ووضع كل الترتيبات اللازمة للمحافظة على سلامة وراحة الزائرين ومساعدتهم على قضاء أوقات طيبة مليئة بالذكر والعبادة، وكذلك العمل على تطوير خدماتها والسعي إلى تسهيل الخدمات وتقديمها لزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قامت الوكالة بتهيئة 16000 سجادة في المسجد النبوي وساحاته الخارجية، وتهيئة 100 باب لضمان تيسير وتسهيل دخول وخروج المصلين من وإلى المسجد النبوي، إضافة إلى توفير 16 ألف حافظة زمزم، والعمل على انسيابية حركة الحشود البشرية في عموم المسجد النبوي من خلال المحافظة على الممرات خالية من أي معوقات للحركة؛ تسهيلاً على الزائرين والمصلين.

ويأتي ذلك سعياً من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إلى تقديم أفضل الخدمات للمصلين والزائرين ليؤدوا عباداتهم بكل يسهر وسهولة وفي أجواء إيمانية خاشعة؛ تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر- حفظهم الله- ووفق توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

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