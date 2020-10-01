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مجمع الملك فيصل الطبي: 600 زيارة ضمن "الزيارة المرئية للمواليد"

المبادرة جاءت لتمكين ذويهم من الاطمئنان عليهم في الظروف الراهنة

مكنت إدارة مجمع الملك فيصل الطبي، ممثلة في إدارة تجربة المريض، ضمن مبادرة "الزيارة المرئية للمواليد"، خلال الـ60 يوماً الماضية، ذوي الأطفال المواليد، من تنفيذ أكثر من 600 زيارة مرئية؛ سعياً لاستمرار رؤية ذوي المواليد لأطفالهم والاطمئنان عليهم في ظل الظروف الراهنة.

وتقوم تجربة المريض بالمجمع على خدمة المريض وتمكينه من الحصول على حقوقه حسب الإمكانيات المتاحة، والسعي لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة بهدف رفع مستوى رضا المرضى في المجمع.

وأوضحت رئيسة قسم تجربة المريض ببرج النساء والولادة أميرة الزهراني؛ أن عمل القسم يتمحور حول تمكين المراجع من التواصل مع الطبيب واستقبال الاستفسارات عن المرضى المنومين وخدمتهم هاتفيًّا أو حضوريًّا، وكذلك استقبال الشكاوى وحلها.

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مجمع الملك فيصل الطبي: 600 زيارة ضمن "الزيارة المرئية للمواليد"
سبق

مكنت إدارة مجمع الملك فيصل الطبي، ممثلة في إدارة تجربة المريض، ضمن مبادرة "الزيارة المرئية للمواليد"، خلال الـ60 يوماً الماضية، ذوي الأطفال المواليد، من تنفيذ أكثر من 600 زيارة مرئية؛ سعياً لاستمرار رؤية ذوي المواليد لأطفالهم والاطمئنان عليهم في ظل الظروف الراهنة.

وتقوم تجربة المريض بالمجمع على خدمة المريض وتمكينه من الحصول على حقوقه حسب الإمكانيات المتاحة، والسعي لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة بهدف رفع مستوى رضا المرضى في المجمع.

وأوضحت رئيسة قسم تجربة المريض ببرج النساء والولادة أميرة الزهراني؛ أن عمل القسم يتمحور حول تمكين المراجع من التواصل مع الطبيب واستقبال الاستفسارات عن المرضى المنومين وخدمتهم هاتفيًّا أو حضوريًّا، وكذلك استقبال الشكاوى وحلها.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
05:05 PM

مجمع الملك فيصل الطبي: 600 زيارة ضمن "الزيارة المرئية للمواليد"

المبادرة جاءت لتمكين ذويهم من الاطمئنان عليهم في الظروف الراهنة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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مكنت إدارة مجمع الملك فيصل الطبي، ممثلة في إدارة تجربة المريض، ضمن مبادرة "الزيارة المرئية للمواليد"، خلال الـ60 يوماً الماضية، ذوي الأطفال المواليد، من تنفيذ أكثر من 600 زيارة مرئية؛ سعياً لاستمرار رؤية ذوي المواليد لأطفالهم والاطمئنان عليهم في ظل الظروف الراهنة.

وتقوم تجربة المريض بالمجمع على خدمة المريض وتمكينه من الحصول على حقوقه حسب الإمكانيات المتاحة، والسعي لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة بهدف رفع مستوى رضا المرضى في المجمع.

وأوضحت رئيسة قسم تجربة المريض ببرج النساء والولادة أميرة الزهراني؛ أن عمل القسم يتمحور حول تمكين المراجع من التواصل مع الطبيب واستقبال الاستفسارات عن المرضى المنومين وخدمتهم هاتفيًّا أو حضوريًّا، وكذلك استقبال الشكاوى وحلها.

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