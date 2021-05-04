بمعدل 14 حالة في الدقيقة .. "كورونا" يصيب 20.150 إيرانياً خلال 24 ساعة
ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 73.219
أفادت وزارة الصحة الإيرانية اليوم (الثلاثاء) بتسجيل 344 حالة وفاة و20.150 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بمعدل إصابة نحو 14 شخصاً كل دقيقة.
وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد، ارتفع إلى نحو مليونين و575 ألف حالة، وفقاً لـ"رويترز".
وبينت أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران، ارتفع إلى 73219.
بمعدل 14 حالة في الدقيقة .. "كورونا" يصيب 20.150 إيرانياً خلال 24 ساعة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-05-04
أفادت وزارة الصحة الإيرانية اليوم (الثلاثاء) بتسجيل 344 حالة وفاة و20.150 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بمعدل إصابة نحو 14 شخصاً كل دقيقة.
وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد، ارتفع إلى نحو مليونين و575 ألف حالة، وفقاً لـ"رويترز".
وبينت أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران، ارتفع إلى 73219.
04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
04:35 PM
بمعدل 14 حالة في الدقيقة .. "كورونا" يصيب 20.150 إيرانياً خلال 24 ساعة
ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 73.219
أفادت وزارة الصحة الإيرانية اليوم (الثلاثاء) بتسجيل 344 حالة وفاة و20.150 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بمعدل إصابة نحو 14 شخصاً كل دقيقة.
وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد، ارتفع إلى نحو مليونين و575 ألف حالة، وفقاً لـ"رويترز".
وبينت أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران، ارتفع إلى 73219.