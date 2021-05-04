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بمعدل 14 حالة في الدقيقة .. "كورونا" يصيب 20.150 إيرانياً خلال 24 ساعة

ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 73.219

أفادت وزارة الصحة الإيرانية اليوم (الثلاثاء) بتسجيل 344 حالة وفاة و20.150 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بمعدل إصابة نحو 14 شخصاً كل دقيقة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد، ارتفع إلى نحو مليونين و575 ألف حالة، وفقاً لـ"رويترز".

وبينت أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران، ارتفع إلى 73219.

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بمعدل 14 حالة في الدقيقة .. "كورونا" يصيب 20.150 إيرانياً خلال 24 ساعة
سبق

أفادت وزارة الصحة الإيرانية اليوم (الثلاثاء) بتسجيل 344 حالة وفاة و20.150 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بمعدل إصابة نحو 14 شخصاً كل دقيقة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد، ارتفع إلى نحو مليونين و575 ألف حالة، وفقاً لـ"رويترز".

وبينت أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران، ارتفع إلى 73219.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
04:35 PM

بمعدل 14 حالة في الدقيقة .. "كورونا" يصيب 20.150 إيرانياً خلال 24 ساعة

ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 73.219

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة الإيرانية اليوم (الثلاثاء) بتسجيل 344 حالة وفاة و20.150 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بمعدل إصابة نحو 14 شخصاً كل دقيقة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد، ارتفع إلى نحو مليونين و575 ألف حالة، وفقاً لـ"رويترز".

وبينت أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران، ارتفع إلى 73219.

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