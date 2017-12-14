شاهد.. طفلتان بالرياض تتطوعان لتنظيف أماكن عامة بإشراف والدتهما

رصدهما أحد قراء "سبق".. والأم: شجعتهما.. والمبادرة لاقت ثناء الكثيرين

رصد أحد قراء "سبق" مبادرة تطوعية تقوم بها شقيقتان بإشراف من والدتهما، في أحد المخططات الجديدة في حي الرمال بالرياض.



وتمثلت المبادرة في المساهمة بتنظيف الأماكن العامة؛ حيث أمنت الأم لطفلتيها "جاكيتات" العمل بالأماكن العامة، وأكياسًا لجمع المخلفات التي يتركها بعض المتنزهين.



وتقول والدة الطفلتين: إن طفلتيها لديهما رغبة كبيرة في الأعمال التطوعية، فعملت على تشجيعهن وتحقيق رغبتهما، إضافة لزرع ثقافة نظافة الأماكن العامة فيهن، مبينة أن مبادرة الطفلتين وجدت تشجيع وثناء الكثيرين ممن يشاهدونهما.