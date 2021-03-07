معاناة العامين تنتهي في 5 ساعات بزراعة فك لسيدة بمكة

من العمليات النوعية التي تُجرى بمستشفى الملك فيصل

أجرى فريق طبي متخصص بمستشفى الملك فيصل عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، عملية ناجحة -بفضل الله- استغرقت 5 ساعات، لمريضة تبلغ من العمر ٤٥ عامًا، كانت تعاني منذ سنتين من التهاب عظمي بالفك العلوي، تسبب لها في تآكل عظمي شديد وصل إلى الجيب الأنفي العلوي.

تم خلال العملية، زراعة عظم وترميم الفك العلوي بأجزاء عظمية أُخذت من الحوض، وتم تثبيتها في الفك العلوي مع رفع الجيب الأنفي.

وتُعد هذه العملية من العمليات النوعية التخصصية التي تجرى بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة.