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ارتفاع عدد وفيات كورونا في الهند إلى 1373

بعد تسجيل 72 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الهند إلى 1373 وفاة، بعد تسجيل 72 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان لها، بأنها سجّلت 2553 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 42533 إصابة، مشيرة إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 11707 حتى الآن.

فيروس كورونا الجديد الهند

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ارتفاع عدد وفيات كورونا في الهند إلى 1373
سبق

ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الهند إلى 1373 وفاة، بعد تسجيل 72 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان لها، بأنها سجّلت 2553 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 42533 إصابة، مشيرة إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 11707 حتى الآن.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
11:33 AM

ارتفاع عدد وفيات كورونا في الهند إلى 1373

بعد تسجيل 72 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الهند إلى 1373 وفاة، بعد تسجيل 72 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان لها، بأنها سجّلت 2553 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 42533 إصابة، مشيرة إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 11707 حتى الآن.

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