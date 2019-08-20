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إنفوجراف للصحة.. هذا هو الوقت المسموح أمام الشاشة للكبار والصغار

دعت إلى عدم السماح لمن هم دون عامين بالجلوس أمام الشاشات مطلقًا

ذكرت وزارة الصحة، أن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، توصي بمنع استخدام الأجهزة الإلكترونية والجلوس أمام الشاشات لمن هم أقل من عامين.

وأوضحت أنه ابتداء من عمر عامين يُسمح ببعض الوقت مع أحد الوالدين، وفي الفترة العمرية من "2 إلى 5 سنوات" يجب ألا يزيد الجلوس أمام الشاشة عن ساعة واحدة في اليوم، مع وجود بالغين للمساعدة على فهم ما يراه الأطفال.

وقالت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إنه في المرحلة العمرية من "6 إلى 18 عامًا" يجب على الآباء وضع حد ووقت معين؛ بحيث لا يتجاوز ساعتين يوميًّا؛ بينما لا يُنصح باستخدامها لأكثر من ساعتين يوميًّا لمن تزيد أعمارهم على 18 عامًا.

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إنفوجراف للصحة.. هذا هو الوقت المسموح أمام الشاشة للكبار والصغار
سبق

ذكرت وزارة الصحة، أن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، توصي بمنع استخدام الأجهزة الإلكترونية والجلوس أمام الشاشات لمن هم أقل من عامين.

وأوضحت أنه ابتداء من عمر عامين يُسمح ببعض الوقت مع أحد الوالدين، وفي الفترة العمرية من "2 إلى 5 سنوات" يجب ألا يزيد الجلوس أمام الشاشة عن ساعة واحدة في اليوم، مع وجود بالغين للمساعدة على فهم ما يراه الأطفال.

وقالت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إنه في المرحلة العمرية من "6 إلى 18 عامًا" يجب على الآباء وضع حد ووقت معين؛ بحيث لا يتجاوز ساعتين يوميًّا؛ بينما لا يُنصح باستخدامها لأكثر من ساعتين يوميًّا لمن تزيد أعمارهم على 18 عامًا.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
01:36 PM

إنفوجراف للصحة.. هذا هو الوقت المسموح أمام الشاشة للكبار والصغار

دعت إلى عدم السماح لمن هم دون عامين بالجلوس أمام الشاشات مطلقًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,233

ذكرت وزارة الصحة، أن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، توصي بمنع استخدام الأجهزة الإلكترونية والجلوس أمام الشاشات لمن هم أقل من عامين.

وأوضحت أنه ابتداء من عمر عامين يُسمح ببعض الوقت مع أحد الوالدين، وفي الفترة العمرية من "2 إلى 5 سنوات" يجب ألا يزيد الجلوس أمام الشاشة عن ساعة واحدة في اليوم، مع وجود بالغين للمساعدة على فهم ما يراه الأطفال.

وقالت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إنه في المرحلة العمرية من "6 إلى 18 عامًا" يجب على الآباء وضع حد ووقت معين؛ بحيث لا يتجاوز ساعتين يوميًّا؛ بينما لا يُنصح باستخدامها لأكثر من ساعتين يوميًّا لمن تزيد أعمارهم على 18 عامًا.

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