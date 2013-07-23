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"الزعاق": يومان على نهاية الجوزاء.. يوم الأحد أول المرزم ومنتصف جمرة القيظ

بعد 30 يومًا يبدأ هبوط تدريجي لدرجات الحرارة الليلية وبعد 60 هبوط "النهارية"

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أنه تبقى يومان على نهاية الجوزاء، ويوم الأحد أول المرزم، وهو منتصف جمرة القيظ.

وقال عبر حسابه في "تويتر": ‏بقي على نهاية الجوزاء يومان، ويوم الأحد أول المرزم، وهو منتصف جمرة القيظ، أي بقي 28 يومًا على سهيل، وبعد ثلاثين يومًا يبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة الليلية، وبعد ستين يومًا يبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة النهارية.

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"الزعاق": يومان على نهاية الجوزاء.. يوم الأحد أول المرزم ومنتصف جمرة القيظ
سبق

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أنه تبقى يومان على نهاية الجوزاء، ويوم الأحد أول المرزم، وهو منتصف جمرة القيظ.

وقال عبر حسابه في "تويتر": ‏بقي على نهاية الجوزاء يومان، ويوم الأحد أول المرزم، وهو منتصف جمرة القيظ، أي بقي 28 يومًا على سهيل، وبعد ثلاثين يومًا يبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة الليلية، وبعد ستين يومًا يبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة النهارية.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
08:25 PM

"الزعاق": يومان على نهاية الجوزاء.. يوم الأحد أول المرزم ومنتصف جمرة القيظ

بعد 30 يومًا يبدأ هبوط تدريجي لدرجات الحرارة الليلية وبعد 60 هبوط "النهارية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
17,704

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أنه تبقى يومان على نهاية الجوزاء، ويوم الأحد أول المرزم، وهو منتصف جمرة القيظ.

وقال عبر حسابه في "تويتر": ‏بقي على نهاية الجوزاء يومان، ويوم الأحد أول المرزم، وهو منتصف جمرة القيظ، أي بقي 28 يومًا على سهيل، وبعد ثلاثين يومًا يبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة الليلية، وبعد ستين يومًا يبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة النهارية.

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