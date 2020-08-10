رئاسة الحرمين تستعد لإطلاق خطتها الكبرى "2020- 2024"

تستهدف من خلالها تطوير منظومة العمل بشكل كلي

تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مع مطلع العام الهجري الجديد 1442هـ لإطلاق خطتها "2020- 2024" وهي الكبرى في تاريخ الرئاسة، التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل بشكل كلي.

ووجّه الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وكالة الرئاسة للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية والإدارات العامة التابعة لها بإعداد خطة شاملة للمواسم القادمة بالتنسيق مع وكالات الرئاسة والإدارات العامة، داعياً الجميع إلى السعي في تطوير الأعمال، وتحسين مستوى الأداء، وتنمية البنية التحتية الرقمية، وتأهيل الموارد البشرية، ومضاعفة الدورات الأكاديمية للموظفين والعاملين بالحرمين الشريفين، بما يضمن تحقيق مصلحة العمل على مدار الساعة لضمان تقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين بما يتوافق مع ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين للحرمين الشريفين وحرصهما على تسخير الإمكانيات كافة لتوسعتهما وتطويرهما.

يُذكر أن رئاسة شؤون الحرمين تعمل حالياً على إعداد الخطط التنظيمية والتنفيذية والتشغيلية لمواسم العمرة ورمضان والحج للعام الهجري القادم 1442هـ وذلك بعد نجاح أعمال مواسم العمرة ورمضان والحج لعام 1441هـ.