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ارتفاع بالأرقام.. الجزائر تسجّل 186 إصابة جديدة بكورونا

الصحة: بلغ العدد الإجمالي للوفيات بالبلاد 575 حالة وفاة

أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الخميس، تسجيل 7 وفيات و186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 575، والإصابات إلى 7728 في عموم البلاد.

وأكد جمال فورار الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، تماثل 94 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4062.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى استقرار في الوفيات وارتفاع في عدد الإصابات؛ حيث سجلت أمس الأربعاء 7 وفيات و165 إصابة، والثلاثاء سجلت 6 وفيات و176 إصابة.

فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع بالأرقام.. الجزائر تسجّل 186 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الخميس، تسجيل 7 وفيات و186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 575، والإصابات إلى 7728 في عموم البلاد.

وأكد جمال فورار الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، تماثل 94 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4062.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى استقرار في الوفيات وارتفاع في عدد الإصابات؛ حيث سجلت أمس الأربعاء 7 وفيات و165 إصابة، والثلاثاء سجلت 6 وفيات و176 إصابة.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
08:47 PM

ارتفاع بالأرقام.. الجزائر تسجّل 186 إصابة جديدة بكورونا

الصحة: بلغ العدد الإجمالي للوفيات بالبلاد 575 حالة وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الخميس، تسجيل 7 وفيات و186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 575، والإصابات إلى 7728 في عموم البلاد.

وأكد جمال فورار الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، تماثل 94 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4062.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى استقرار في الوفيات وارتفاع في عدد الإصابات؛ حيث سجلت أمس الأربعاء 7 وفيات و165 إصابة، والثلاثاء سجلت 6 وفيات و176 إصابة.

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