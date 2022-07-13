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الفيضانات تغمر أنهار الصين.. مقتل 141 شخصًا وتضرُّر 28 ألف مسكن

إصدار تحذيرات على ضفاف 433 مجرى مائيًّا

قُتل 141 شخصًا، أو فُقدوا، من جراء فيضانات اجتاحت وسط وشرق الصين، وتسببت في ارتفاع منسوب المياه في أكبر الأنهار والبحيرات إلى مستويات قياسية. فيما حذرت السلطات من أن الوضع سيتفاقم.

وأوضحت وزارة الموارد المائية خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن 33 من مجاري المياه بلغت مستويات قياسية، وجرى إصدار تحذيرات على ضفاف 433 نهرًا، وفقًا لـ"فرانس 24".

من جهتها، بيّنت وسائل إعلام الدولة أن مياه أطول نهر في الصين ارتفعت إلى مستوى مثير للقلق؛ إذ بلغت ثالث أعلى منسوب في تاريخ مدينة ووهان التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، التي تضم 11 مليون نسمة.

والفيضانات شائعة في الصين خلال فترة الصيف، وتضرب خصوصًا محيط نهر يانغتسي الممتد على طول قسم كبير من وسط البلاد.

وأدت أمطار غزيرة منذ يونيو (حزيران) إلى فيضانات في مناطق شاسعة في النصف الجنوبي للبلاد، وأحصت الحكومة حتى الآن 141 ضحية بين وفيات ومفقودين، وتضرَّر 28 ألف مسكن ونحو 38 مليون نسمة بدرجات متفاوتة، لكن تزايُد هطول الأمطار منذ الأسبوع الماضي أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بشكل مفاجئ في ظاهرة مقلقة، دفعت بالسلطات المحلية إلى رفع مستوى الإنذار.


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الفيضانات تغمر أنهار الصين.. مقتل 141 شخصًا وتضرُّر 28 ألف مسكن
سبق

قُتل 141 شخصًا، أو فُقدوا، من جراء فيضانات اجتاحت وسط وشرق الصين، وتسببت في ارتفاع منسوب المياه في أكبر الأنهار والبحيرات إلى مستويات قياسية. فيما حذرت السلطات من أن الوضع سيتفاقم.

وأوضحت وزارة الموارد المائية خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن 33 من مجاري المياه بلغت مستويات قياسية، وجرى إصدار تحذيرات على ضفاف 433 نهرًا، وفقًا لـ"فرانس 24".

من جهتها، بيّنت وسائل إعلام الدولة أن مياه أطول نهر في الصين ارتفعت إلى مستوى مثير للقلق؛ إذ بلغت ثالث أعلى منسوب في تاريخ مدينة ووهان التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، التي تضم 11 مليون نسمة.

والفيضانات شائعة في الصين خلال فترة الصيف، وتضرب خصوصًا محيط نهر يانغتسي الممتد على طول قسم كبير من وسط البلاد.

وأدت أمطار غزيرة منذ يونيو (حزيران) إلى فيضانات في مناطق شاسعة في النصف الجنوبي للبلاد، وأحصت الحكومة حتى الآن 141 ضحية بين وفيات ومفقودين، وتضرَّر 28 ألف مسكن ونحو 38 مليون نسمة بدرجات متفاوتة، لكن تزايُد هطول الأمطار منذ الأسبوع الماضي أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بشكل مفاجئ في ظاهرة مقلقة، دفعت بالسلطات المحلية إلى رفع مستوى الإنذار.


13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
08:20 PM

الفيضانات تغمر أنهار الصين.. مقتل 141 شخصًا وتضرُّر 28 ألف مسكن

إصدار تحذيرات على ضفاف 433 مجرى مائيًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل 141 شخصًا، أو فُقدوا، من جراء فيضانات اجتاحت وسط وشرق الصين، وتسببت في ارتفاع منسوب المياه في أكبر الأنهار والبحيرات إلى مستويات قياسية. فيما حذرت السلطات من أن الوضع سيتفاقم.

وأوضحت وزارة الموارد المائية خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن 33 من مجاري المياه بلغت مستويات قياسية، وجرى إصدار تحذيرات على ضفاف 433 نهرًا، وفقًا لـ"فرانس 24".

من جهتها، بيّنت وسائل إعلام الدولة أن مياه أطول نهر في الصين ارتفعت إلى مستوى مثير للقلق؛ إذ بلغت ثالث أعلى منسوب في تاريخ مدينة ووهان التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، التي تضم 11 مليون نسمة.

والفيضانات شائعة في الصين خلال فترة الصيف، وتضرب خصوصًا محيط نهر يانغتسي الممتد على طول قسم كبير من وسط البلاد.

وأدت أمطار غزيرة منذ يونيو (حزيران) إلى فيضانات في مناطق شاسعة في النصف الجنوبي للبلاد، وأحصت الحكومة حتى الآن 141 ضحية بين وفيات ومفقودين، وتضرَّر 28 ألف مسكن ونحو 38 مليون نسمة بدرجات متفاوتة، لكن تزايُد هطول الأمطار منذ الأسبوع الماضي أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بشكل مفاجئ في ظاهرة مقلقة، دفعت بالسلطات المحلية إلى رفع مستوى الإنذار.


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