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"تعليم عسير" يُكرِّم "الربعي".. لم يتغيب عامين كاملين

يقطع إلى عمله يومياً مسافة تصل إلى 100 كيلومتر

كرَّمت ثانوية عمورية بصدر وايلة التابعة للإدارة العامة للتعليم بعسير، صباح أمس الاثنين، المعلم يحيى الربعي؛ وذلك نظير عدم تغيبه عن العمل على مدى عامين دراسيين كاملين .

وأوضح قائد المدرسة، إبراهيم أحمد، أن المعلم لم يتغيب طيلة عامين كاملين سواء بعذر أو بدون عذر، على الرغم من أن المدرسة تعد من المدارس النائية.

وأضاف أن المعلم يحضر من مسافة تتجاوز 100 كيلو متر، ومع ذلك لم يمنعه بعد المسافة من الحضور والانتظام وأداء رسالته التربوية والتعليمية على أكمل وجه، لافتا إلى أن هذا التكريم يعد جزءا يسيرا من دور المدرسة تجاه المعلمين المثاليين، وتحفيزا لبقية المعلمين لبذل جهد أكبر للانتظام والحرص على الحضور.

وأكد المعلم يحيى الربعي أن التزامه بالحضور وعدم غيابه نابع من إيمانه بأن الحضور والانضباط قيمة عليا يجب أن تنبع من الداخل، وأن يكون المعلم قدوة حقيقية للطلاب وأولياء الأمور .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم عسير" يُكرِّم "الربعي".. لم يتغيب عامين كاملين
سبق

كرَّمت ثانوية عمورية بصدر وايلة التابعة للإدارة العامة للتعليم بعسير، صباح أمس الاثنين، المعلم يحيى الربعي؛ وذلك نظير عدم تغيبه عن العمل على مدى عامين دراسيين كاملين .

وأوضح قائد المدرسة، إبراهيم أحمد، أن المعلم لم يتغيب طيلة عامين كاملين سواء بعذر أو بدون عذر، على الرغم من أن المدرسة تعد من المدارس النائية.

وأضاف أن المعلم يحضر من مسافة تتجاوز 100 كيلو متر، ومع ذلك لم يمنعه بعد المسافة من الحضور والانتظام وأداء رسالته التربوية والتعليمية على أكمل وجه، لافتا إلى أن هذا التكريم يعد جزءا يسيرا من دور المدرسة تجاه المعلمين المثاليين، وتحفيزا لبقية المعلمين لبذل جهد أكبر للانتظام والحرص على الحضور.

وأكد المعلم يحيى الربعي أن التزامه بالحضور وعدم غيابه نابع من إيمانه بأن الحضور والانضباط قيمة عليا يجب أن تنبع من الداخل، وأن يكون المعلم قدوة حقيقية للطلاب وأولياء الأمور .

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
03:28 PM

"تعليم عسير" يُكرِّم "الربعي".. لم يتغيب عامين كاملين

يقطع إلى عمله يومياً مسافة تصل إلى 100 كيلومتر

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محمد طيران - عسير
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3,291

كرَّمت ثانوية عمورية بصدر وايلة التابعة للإدارة العامة للتعليم بعسير، صباح أمس الاثنين، المعلم يحيى الربعي؛ وذلك نظير عدم تغيبه عن العمل على مدى عامين دراسيين كاملين .

وأوضح قائد المدرسة، إبراهيم أحمد، أن المعلم لم يتغيب طيلة عامين كاملين سواء بعذر أو بدون عذر، على الرغم من أن المدرسة تعد من المدارس النائية.

وأضاف أن المعلم يحضر من مسافة تتجاوز 100 كيلو متر، ومع ذلك لم يمنعه بعد المسافة من الحضور والانتظام وأداء رسالته التربوية والتعليمية على أكمل وجه، لافتا إلى أن هذا التكريم يعد جزءا يسيرا من دور المدرسة تجاه المعلمين المثاليين، وتحفيزا لبقية المعلمين لبذل جهد أكبر للانتظام والحرص على الحضور.

وأكد المعلم يحيى الربعي أن التزامه بالحضور وعدم غيابه نابع من إيمانه بأن الحضور والانضباط قيمة عليا يجب أن تنبع من الداخل، وأن يكون المعلم قدوة حقيقية للطلاب وأولياء الأمور .

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