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"النفط" ينخفض بنسبة 0.76 %.. وبرنت عند 41 دولاراً

تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس 0.67 في المئة

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة بحلول الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش بمقدار 20 سنتًا، ما نسبته 0.76 في المئة، ليصل عند 41.72 دولار أمريكي للبرميل.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.67 في المئة، ما يعادل 26 سنتًا، ليصل إلى 38.80 دولار أمريكي للبرميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"النفط" ينخفض بنسبة 0.76 %.. وبرنت عند 41 دولاراً
سبق

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة بحلول الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش بمقدار 20 سنتًا، ما نسبته 0.76 في المئة، ليصل عند 41.72 دولار أمريكي للبرميل.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.67 في المئة، ما يعادل 26 سنتًا، ليصل إلى 38.80 دولار أمريكي للبرميل.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
12:01 PM

"النفط" ينخفض بنسبة 0.76 %.. وبرنت عند 41 دولاراً

تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس 0.67 في المئة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة بحلول الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش بمقدار 20 سنتًا، ما نسبته 0.76 في المئة، ليصل عند 41.72 دولار أمريكي للبرميل.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.67 في المئة، ما يعادل 26 سنتًا، ليصل إلى 38.80 دولار أمريكي للبرميل.

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