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"صحة الطائف" تتيح مواعيد اللقاح للأطفال.. و"التعليم" تحتفي بعودتهم

قدَّمت لهم المستلزمات المدرسية وحظيت بفرحتهم وإعجاب ذويهم

تزامنًا مع العودة الحضورية للمرحلتَيْن الابتدائية ورياض الأطفال، أطلقت إدارة تعليم الطائف فعاليات للطلاب والطالبات بالمحافظة، تخللتها فقرات عدة "ثقافية وتوعوية، ومسابقات متنوعة، استهدفت مرتادي مول قلب الطائف وجوري مول.

وبهذه المناسبة قدَّمت إدارة مول قلب الطائف الكثير من المستلزمات المدرسية للطلاب والطالبات، التي لاقت فرحتهم، وإعجاب ذويهم.

جاء ذلك ضمن الشراكة المجتمعية بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص.

وفي سياق متصل، استقبل مركز لقاحات الطائف الأطفال من عمر ٥ - ١١ سنة الراغبين في تلقي لقاح كورونا؛ إذ أتاحت صحة الطائف لهم إمكانية الحصول على المواعيد عبر تطبيقَيْ "صحتي" و"توكلنا".

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"صحة الطائف" تتيح مواعيد اللقاح للأطفال.. و"التعليم" تحتفي بعودتهم
سبق

تزامنًا مع العودة الحضورية للمرحلتَيْن الابتدائية ورياض الأطفال، أطلقت إدارة تعليم الطائف فعاليات للطلاب والطالبات بالمحافظة، تخللتها فقرات عدة "ثقافية وتوعوية، ومسابقات متنوعة، استهدفت مرتادي مول قلب الطائف وجوري مول.

وبهذه المناسبة قدَّمت إدارة مول قلب الطائف الكثير من المستلزمات المدرسية للطلاب والطالبات، التي لاقت فرحتهم، وإعجاب ذويهم.

جاء ذلك ضمن الشراكة المجتمعية بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص.

وفي سياق متصل، استقبل مركز لقاحات الطائف الأطفال من عمر ٥ - ١١ سنة الراغبين في تلقي لقاح كورونا؛ إذ أتاحت صحة الطائف لهم إمكانية الحصول على المواعيد عبر تطبيقَيْ "صحتي" و"توكلنا".

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
11:53 PM

"صحة الطائف" تتيح مواعيد اللقاح للأطفال.. و"التعليم" تحتفي بعودتهم

قدَّمت لهم المستلزمات المدرسية وحظيت بفرحتهم وإعجاب ذويهم

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متعب البقمي - الطائف
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942

تزامنًا مع العودة الحضورية للمرحلتَيْن الابتدائية ورياض الأطفال، أطلقت إدارة تعليم الطائف فعاليات للطلاب والطالبات بالمحافظة، تخللتها فقرات عدة "ثقافية وتوعوية، ومسابقات متنوعة، استهدفت مرتادي مول قلب الطائف وجوري مول.

وبهذه المناسبة قدَّمت إدارة مول قلب الطائف الكثير من المستلزمات المدرسية للطلاب والطالبات، التي لاقت فرحتهم، وإعجاب ذويهم.

جاء ذلك ضمن الشراكة المجتمعية بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص.

وفي سياق متصل، استقبل مركز لقاحات الطائف الأطفال من عمر ٥ - ١١ سنة الراغبين في تلقي لقاح كورونا؛ إذ أتاحت صحة الطائف لهم إمكانية الحصول على المواعيد عبر تطبيقَيْ "صحتي" و"توكلنا".

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,730
201,250 سيارة ..

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