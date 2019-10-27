النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التلفزيون العراقي: سنبث صور مقتل البغدادي ومخابراتنا ساعدت على كشفه

بعد أن أكّد مصدران أمنيان أنهما تلقيا تأكيداً لنبأ مقتل زعيم تنظيم "داعش"

قال التلفزيون العراقي، اليوم، إنه سيبث صوراً لمقتل أبو بكر البغدادي؛ زعيم تنظيم "داعش"؛ كاشفاً أن المخابرات العراقية ساعدت على تحديد مكان البغدادي.

وكان مصدران أمنيان عراقيان قد أعلنا لوكالة "رويترز"، أنهما تلقيا تأكيداً لنبأ مقتل زعيم تنظيم "داعش" من داخل سوريا.

ونقلت "رويترز" عن أحد المصدرين قوله، اليوم: "أكّدت مصادرنا من داخل سوريا للفريق الاستخباراتي العراقي المكلف بمطاردة البغدادي، أنه قُتل مع حارسه الشخصي في إدلب بعد اكتشاف مخبئه عند محاولته نقل عائلته من إدلب باتجاه الحدود التركية".

مقتل أبو بكر البغدادي داعش التلفزيون العراقي أبو بكر البغدادي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
التلفزيون العراقي: سنبث صور مقتل البغدادي ومخابراتنا ساعدت على كشفه
سبق

قال التلفزيون العراقي، اليوم، إنه سيبث صوراً لمقتل أبو بكر البغدادي؛ زعيم تنظيم "داعش"؛ كاشفاً أن المخابرات العراقية ساعدت على تحديد مكان البغدادي.

وكان مصدران أمنيان عراقيان قد أعلنا لوكالة "رويترز"، أنهما تلقيا تأكيداً لنبأ مقتل زعيم تنظيم "داعش" من داخل سوريا.

ونقلت "رويترز" عن أحد المصدرين قوله، اليوم: "أكّدت مصادرنا من داخل سوريا للفريق الاستخباراتي العراقي المكلف بمطاردة البغدادي، أنه قُتل مع حارسه الشخصي في إدلب بعد اكتشاف مخبئه عند محاولته نقل عائلته من إدلب باتجاه الحدود التركية".

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
10:26 AM

التلفزيون العراقي: سنبث صور مقتل البغدادي ومخابراتنا ساعدت على كشفه

بعد أن أكّد مصدران أمنيان أنهما تلقيا تأكيداً لنبأ مقتل زعيم تنظيم "داعش"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
17
12,903

قال التلفزيون العراقي، اليوم، إنه سيبث صوراً لمقتل أبو بكر البغدادي؛ زعيم تنظيم "داعش"؛ كاشفاً أن المخابرات العراقية ساعدت على تحديد مكان البغدادي.

وكان مصدران أمنيان عراقيان قد أعلنا لوكالة "رويترز"، أنهما تلقيا تأكيداً لنبأ مقتل زعيم تنظيم "داعش" من داخل سوريا.

ونقلت "رويترز" عن أحد المصدرين قوله، اليوم: "أكّدت مصادرنا من داخل سوريا للفريق الاستخباراتي العراقي المكلف بمطاردة البغدادي، أنه قُتل مع حارسه الشخصي في إدلب بعد اكتشاف مخبئه عند محاولته نقل عائلته من إدلب باتجاه الحدود التركية".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
10,750
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,651
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,119
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,263

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة