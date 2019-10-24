أجرى فريق طبي متخصص بمستشفى عسير المركزي عمليتين لزراعة قوقعة لمريضين أحدهم يبلغ من العمر ٣٢ عامًا وفقد السمع منذ ٨ سنوات والآخر ٣٥ عامًا وفقد السمع منذ ٣ سنوات، وذلك في إنجاز طبي هو الأول من نوعه بالمستشفى. وقد أجريت العملية من قبل الفريق الطبي المكون من الدكتور طلعت العارضي والدكتور يحيى الأحمري، استشاري أنف وأذن وحنجرة، وبمشاركة الفريق الطبي من قسم التخدير وفنيي العمليات، وقد تكللت العمليتان بالنجاح. وقدم الفريق الطبي شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، والمشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي بن سعيد مستور على الدعم وتقديم كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات الطبية لمرضى المنطقة.

نجاح عمليتين نوعيتين بـ"عسير" المركزي لزراعة القوقعة بندر آل عوض سبق 2019-10-24 أجرى فريق طبي متخصص بمستشفى عسير المركزي عمليتين لزراعة قوقعة لمريضين أحدهم يبلغ من العمر ٣٢ عامًا وفقد السمع منذ ٨ سنوات والآخر ٣٥ عامًا وفقد السمع منذ ٣ سنوات، وذلك في إنجاز طبي هو الأول من نوعه بالمستشفى.



وقد أجريت العملية من قبل الفريق الطبي المكون من الدكتور طلعت العارضي والدكتور يحيى الأحمري، استشاري أنف وأذن وحنجرة، وبمشاركة الفريق الطبي من قسم التخدير وفنيي العمليات، وقد تكللت العمليتان بالنجاح.



وقدم الفريق الطبي شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، والمشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي بن سعيد مستور على الدعم وتقديم كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات الطبية لمرضى المنطقة.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441 04:40 PM

نجاح عمليتين نوعيتين بـ"عسير" المركزي لزراعة القوقعة في إنجاز طبي هو الأول من نوعه بالمستشفى





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أجرى فريق طبي متخصص بمستشفى عسير المركزي عمليتين لزراعة قوقعة لمريضين أحدهم يبلغ من العمر ٣٢ عامًا وفقد السمع منذ ٨ سنوات والآخر ٣٥ عامًا وفقد السمع منذ ٣ سنوات، وذلك في إنجاز طبي هو الأول من نوعه بالمستشفى.



وقد أجريت العملية من قبل الفريق الطبي المكون من الدكتور طلعت العارضي والدكتور يحيى الأحمري، استشاري أنف وأذن وحنجرة، وبمشاركة الفريق الطبي من قسم التخدير وفنيي العمليات، وقد تكللت العمليتان بالنجاح.



وقدم الفريق الطبي شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، والمشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي بن سعيد مستور على الدعم وتقديم كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات الطبية لمرضى المنطقة.