النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عودة حضورية لأكثر من 200 ألف طالب وطالبة بتعليم عسير

وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامة الجميع

انتظم اليوم أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية للبنين والبنات التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، وسط منظومة من الخدمات والجاهزية وتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ لسلامة منسوبي ومنسوبات المدارس، في ظل تواجد لافت للدوريات الأمنية ودوريات المرور والجهات ذات العلاقة التي ساندت انطلاق اليوم الدراسي الأول للعام الحالي.

وأوضح مدير عام التعليم في منطقة عسير الدكتور أحمد العمري، أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بمختلف إداراتها ومكاتبها وأقسامها سخرت كافة الإمكانات لانطلاقة جادة للفصل الدراسي الحالي، من خلال رفع الجاهزية لعمليات التعليم الحضورية وعن بعد، وتعزيز نواتج التعلم، وتنفيذ الخطة الدراسية بما يضمن التركيز على جميع المهارات والمعارف، واستكمال الجهود لضمان سير الدراسة الحضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية وعبر منصة "مدرستي" لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية، إضافة إلى تنفيذ خطة لدعم الدراسة عن بعد، والوقوف على سير العمل، ورصد التحديات، ووضع الحلول اللازمة لذلك، وتفعيل الهواتف الإرشادية، منوهًا بتكامل العمل لاستيعاب المرحلة الحالية من قبل الكوادر التعليمية دون استثناء.

وثمن الدور الفاعل لمنسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة وأولياء الأمور والأُسر على دعم أبنائهم وبناتهم، متطلعًا إلى استمرار جهودهم وتعاونهم في هذا الخصوص.

وكانت قيادات التعليم في المنطقة قد زارت عددًا من المدارس، بهدف دعم انطلاق الدراسة الحضورية، والوقوف على جاهزية البيئات التعليمية، وشاركوا منسوبي ومنسوبات المدارس في استقبال الطلاب وتوزيع المقررات عليهم، فيما جرى اعتماد خطة لزيارات المستشارين والمستشارات ومديري ومديرات الإدارات والمشرفين والمشرفات للمدارس بهدف دعمها من خلال خطة عمل تضمنت زيارة أكثر من 400 مشرف ومشرفة للمدارس، وتعزيز انطلاقة حضورية جادة في عموم مدارس المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
عودة حضورية لأكثر من 200 ألف طالب وطالبة بتعليم عسير
سبق

انتظم اليوم أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية للبنين والبنات التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، وسط منظومة من الخدمات والجاهزية وتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ لسلامة منسوبي ومنسوبات المدارس، في ظل تواجد لافت للدوريات الأمنية ودوريات المرور والجهات ذات العلاقة التي ساندت انطلاق اليوم الدراسي الأول للعام الحالي.

وأوضح مدير عام التعليم في منطقة عسير الدكتور أحمد العمري، أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بمختلف إداراتها ومكاتبها وأقسامها سخرت كافة الإمكانات لانطلاقة جادة للفصل الدراسي الحالي، من خلال رفع الجاهزية لعمليات التعليم الحضورية وعن بعد، وتعزيز نواتج التعلم، وتنفيذ الخطة الدراسية بما يضمن التركيز على جميع المهارات والمعارف، واستكمال الجهود لضمان سير الدراسة الحضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية وعبر منصة "مدرستي" لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية، إضافة إلى تنفيذ خطة لدعم الدراسة عن بعد، والوقوف على سير العمل، ورصد التحديات، ووضع الحلول اللازمة لذلك، وتفعيل الهواتف الإرشادية، منوهًا بتكامل العمل لاستيعاب المرحلة الحالية من قبل الكوادر التعليمية دون استثناء.

وثمن الدور الفاعل لمنسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة وأولياء الأمور والأُسر على دعم أبنائهم وبناتهم، متطلعًا إلى استمرار جهودهم وتعاونهم في هذا الخصوص.

وكانت قيادات التعليم في المنطقة قد زارت عددًا من المدارس، بهدف دعم انطلاق الدراسة الحضورية، والوقوف على جاهزية البيئات التعليمية، وشاركوا منسوبي ومنسوبات المدارس في استقبال الطلاب وتوزيع المقررات عليهم، فيما جرى اعتماد خطة لزيارات المستشارين والمستشارات ومديري ومديرات الإدارات والمشرفين والمشرفات للمدارس بهدف دعمها من خلال خطة عمل تضمنت زيارة أكثر من 400 مشرف ومشرفة للمدارس، وتعزيز انطلاقة حضورية جادة في عموم مدارس المنطقة.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
05:02 PM

عودة حضورية لأكثر من 200 ألف طالب وطالبة بتعليم عسير

وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامة الجميع

A A A
عبدالعزيز الشهري - عسير
0
306

انتظم اليوم أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية للبنين والبنات التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، وسط منظومة من الخدمات والجاهزية وتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ لسلامة منسوبي ومنسوبات المدارس، في ظل تواجد لافت للدوريات الأمنية ودوريات المرور والجهات ذات العلاقة التي ساندت انطلاق اليوم الدراسي الأول للعام الحالي.

وأوضح مدير عام التعليم في منطقة عسير الدكتور أحمد العمري، أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بمختلف إداراتها ومكاتبها وأقسامها سخرت كافة الإمكانات لانطلاقة جادة للفصل الدراسي الحالي، من خلال رفع الجاهزية لعمليات التعليم الحضورية وعن بعد، وتعزيز نواتج التعلم، وتنفيذ الخطة الدراسية بما يضمن التركيز على جميع المهارات والمعارف، واستكمال الجهود لضمان سير الدراسة الحضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية وعبر منصة "مدرستي" لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية، إضافة إلى تنفيذ خطة لدعم الدراسة عن بعد، والوقوف على سير العمل، ورصد التحديات، ووضع الحلول اللازمة لذلك، وتفعيل الهواتف الإرشادية، منوهًا بتكامل العمل لاستيعاب المرحلة الحالية من قبل الكوادر التعليمية دون استثناء.

وثمن الدور الفاعل لمنسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة وأولياء الأمور والأُسر على دعم أبنائهم وبناتهم، متطلعًا إلى استمرار جهودهم وتعاونهم في هذا الخصوص.

وكانت قيادات التعليم في المنطقة قد زارت عددًا من المدارس، بهدف دعم انطلاق الدراسة الحضورية، والوقوف على جاهزية البيئات التعليمية، وشاركوا منسوبي ومنسوبات المدارس في استقبال الطلاب وتوزيع المقررات عليهم، فيما جرى اعتماد خطة لزيارات المستشارين والمستشارات ومديري ومديرات الإدارات والمشرفين والمشرفات للمدارس بهدف دعمها من خلال خطة عمل تضمنت زيارة أكثر من 400 مشرف ومشرفة للمدارس، وتعزيز انطلاقة حضورية جادة في عموم مدارس المنطقة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,139
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,474
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,731
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,624

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة