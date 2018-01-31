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فيديو مروّع لرجل في مواجهة خيول السباق.. شاهد ما حدث

مشاهدون: لا نصدق ما جرى.. وشركة السباقات: حادث بربري

كان الفرسان يقتربون من خط النهاية في مضمار سباق خيول بنيوزيلندا، حين أصابتهم حالة من الذهول وعدم التصديق، كان رجل من المشاهدين يقف بالمضمار في مواجهة الخيول، كان الفرسان والخيول يقتربون والموت يخيم على الجميع.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث أمس السبت في مضمار ترينتهام في أثناء منافسات كأس ويلينجتون لسباق الخيول في نيوزيلندا.

وأظهر شريط فيديو مروّع، الرجل الذي يرتدي بنطلوناً أسود وقميصاً أبيض وهو يقف في مواجهة الخيول المسرعة نحو خط النهاية، وهنا راوغ كل الفرسان من أجل عدم اصطدام الخيول بالرجل، وهو ما يمكن أن يتسبّب في مقتله في الحال، وربما مقتل فرسان وخيولهم.

وبعد ثوانٍ من خروجه سالماً من بين الخيول، رفع الرجل ذراعيه في الهواء، في محاولة واضحة للاحتفال ببقائه على قيد الحياة.

وقامت الشرطة باعتقال الرجل فوراً وإبعاده عن الأرض، حيث وجّهت إليه تهمة تعريض السلامة العامة للخطر.

وقال أحد المتسابقين إن الرجل قفز فوق السياج على بُعد نحو 150 متراً من خط النهاية خلال السباق الثامن.

وعن الحادث، قالت الفارسة دانييلا جونسون: "لقد كان الرجل محظوظاً لأنه لم يتعرّض للدهس، فمعظمنا لم يره حتى اللحظة الأخيرة".

وأضافت جونسون: "كان الرجل غبياً، وكان على كل الخيول أن تنفصل حوله، فالأمر يتعلق أكثر بسلامة الخيول والفرسان".

وحسب الصحيفة: كان الجميع يصرخون في وجه الرجل، كان هناك قدرٌ كبيرٌ من الغضب من الجميع عندما كانت الشرطة تأخذه بعيداً.

ووصف مذيع السباق إيدان رودلي؛ المشاهد بأنها "لا تصدق"، قبل أن يضيف "هذا الأبله محظوظ لأنه لا يزال على قيد الحياة".

وغرّد معلق السباق أندرو بنسلي؛ قائلاً: "يجب تهنئة الفرسان لأنهم تفادوا سحق الشخص الواقف على المضمار".

وذكر مشجع آخر للسباقات أنه "لا يزال غير مصدق" بعد إعادة مشاهدة الحادث مرات عدة.

وقالت شركة سباقات تي أكاو ريسينغ للخيول في نيوزيلندا على تويتر: "إنه حادث بربري.. كان يمكن للرجل أن يقتل خيولنا وبشرنا – ونفسه".

نيوزيلندا مضمار سباق خيول

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فيديو مروّع لرجل في مواجهة خيول السباق.. شاهد ما حدث
سبق

كان الفرسان يقتربون من خط النهاية في مضمار سباق خيول بنيوزيلندا، حين أصابتهم حالة من الذهول وعدم التصديق، كان رجل من المشاهدين يقف بالمضمار في مواجهة الخيول، كان الفرسان والخيول يقتربون والموت يخيم على الجميع.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث أمس السبت في مضمار ترينتهام في أثناء منافسات كأس ويلينجتون لسباق الخيول في نيوزيلندا.

وأظهر شريط فيديو مروّع، الرجل الذي يرتدي بنطلوناً أسود وقميصاً أبيض وهو يقف في مواجهة الخيول المسرعة نحو خط النهاية، وهنا راوغ كل الفرسان من أجل عدم اصطدام الخيول بالرجل، وهو ما يمكن أن يتسبّب في مقتله في الحال، وربما مقتل فرسان وخيولهم.

وبعد ثوانٍ من خروجه سالماً من بين الخيول، رفع الرجل ذراعيه في الهواء، في محاولة واضحة للاحتفال ببقائه على قيد الحياة.

وقامت الشرطة باعتقال الرجل فوراً وإبعاده عن الأرض، حيث وجّهت إليه تهمة تعريض السلامة العامة للخطر.

وقال أحد المتسابقين إن الرجل قفز فوق السياج على بُعد نحو 150 متراً من خط النهاية خلال السباق الثامن.

وعن الحادث، قالت الفارسة دانييلا جونسون: "لقد كان الرجل محظوظاً لأنه لم يتعرّض للدهس، فمعظمنا لم يره حتى اللحظة الأخيرة".

وأضافت جونسون: "كان الرجل غبياً، وكان على كل الخيول أن تنفصل حوله، فالأمر يتعلق أكثر بسلامة الخيول والفرسان".

وحسب الصحيفة: كان الجميع يصرخون في وجه الرجل، كان هناك قدرٌ كبيرٌ من الغضب من الجميع عندما كانت الشرطة تأخذه بعيداً.

ووصف مذيع السباق إيدان رودلي؛ المشاهد بأنها "لا تصدق"، قبل أن يضيف "هذا الأبله محظوظ لأنه لا يزال على قيد الحياة".

وغرّد معلق السباق أندرو بنسلي؛ قائلاً: "يجب تهنئة الفرسان لأنهم تفادوا سحق الشخص الواقف على المضمار".

وذكر مشجع آخر للسباقات أنه "لا يزال غير مصدق" بعد إعادة مشاهدة الحادث مرات عدة.

وقالت شركة سباقات تي أكاو ريسينغ للخيول في نيوزيلندا على تويتر: "إنه حادث بربري.. كان يمكن للرجل أن يقتل خيولنا وبشرنا – ونفسه".

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
11:47 AM

فيديو مروّع لرجل في مواجهة خيول السباق.. شاهد ما حدث

مشاهدون: لا نصدق ما جرى.. وشركة السباقات: حادث بربري

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أيمن حسن - الرياض
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كان الفرسان يقتربون من خط النهاية في مضمار سباق خيول بنيوزيلندا، حين أصابتهم حالة من الذهول وعدم التصديق، كان رجل من المشاهدين يقف بالمضمار في مواجهة الخيول، كان الفرسان والخيول يقتربون والموت يخيم على الجميع.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث أمس السبت في مضمار ترينتهام في أثناء منافسات كأس ويلينجتون لسباق الخيول في نيوزيلندا.

وأظهر شريط فيديو مروّع، الرجل الذي يرتدي بنطلوناً أسود وقميصاً أبيض وهو يقف في مواجهة الخيول المسرعة نحو خط النهاية، وهنا راوغ كل الفرسان من أجل عدم اصطدام الخيول بالرجل، وهو ما يمكن أن يتسبّب في مقتله في الحال، وربما مقتل فرسان وخيولهم.

وبعد ثوانٍ من خروجه سالماً من بين الخيول، رفع الرجل ذراعيه في الهواء، في محاولة واضحة للاحتفال ببقائه على قيد الحياة.

وقامت الشرطة باعتقال الرجل فوراً وإبعاده عن الأرض، حيث وجّهت إليه تهمة تعريض السلامة العامة للخطر.

وقال أحد المتسابقين إن الرجل قفز فوق السياج على بُعد نحو 150 متراً من خط النهاية خلال السباق الثامن.

وعن الحادث، قالت الفارسة دانييلا جونسون: "لقد كان الرجل محظوظاً لأنه لم يتعرّض للدهس، فمعظمنا لم يره حتى اللحظة الأخيرة".

وأضافت جونسون: "كان الرجل غبياً، وكان على كل الخيول أن تنفصل حوله، فالأمر يتعلق أكثر بسلامة الخيول والفرسان".

وحسب الصحيفة: كان الجميع يصرخون في وجه الرجل، كان هناك قدرٌ كبيرٌ من الغضب من الجميع عندما كانت الشرطة تأخذه بعيداً.

ووصف مذيع السباق إيدان رودلي؛ المشاهد بأنها "لا تصدق"، قبل أن يضيف "هذا الأبله محظوظ لأنه لا يزال على قيد الحياة".

وغرّد معلق السباق أندرو بنسلي؛ قائلاً: "يجب تهنئة الفرسان لأنهم تفادوا سحق الشخص الواقف على المضمار".

وذكر مشجع آخر للسباقات أنه "لا يزال غير مصدق" بعد إعادة مشاهدة الحادث مرات عدة.

وقالت شركة سباقات تي أكاو ريسينغ للخيول في نيوزيلندا على تويتر: "إنه حادث بربري.. كان يمكن للرجل أن يقتل خيولنا وبشرنا – ونفسه".

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