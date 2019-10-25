أعلنت قيادة قوات التحالف، تدمير زورق في جزيرة كمران مقابل الصليف؛ تمّ تجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك.
وأضافت: السلوك العدائي للميليشيا يهدّد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق #باب_المندب وجنوب البحر الأحمر.
أعلنت قيادة قوات التحالف، تدمير زورق في جزيرة كمران مقابل الصليف؛ تمّ تجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك.
وأضافت: السلوك العدائي للميليشيا يهدّد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق #باب_المندب وجنوب البحر الأحمر.
أعلنت قيادة قوات التحالف، تدمير زورق في جزيرة كمران مقابل الصليف؛ تمّ تجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك.
وأضافت: السلوك العدائي للميليشيا يهدّد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق #باب_المندب وجنوب البحر الأحمر.
أعلنت قيادة قوات التحالف، تدمير زورق في جزيرة كمران مقابل الصليف؛ تمّ تجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك.
وأضافت: السلوك العدائي للميليشيا يهدّد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق #باب_المندب وجنوب البحر الأحمر.