"الجبير" يستقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن

جرى خلال اللقاء بحث الجهود الإنسانية لإغاثة الشعب اليمني

استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة، اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في اليمن وما تقدمه المملكة من دعم لجهود الأمم المتحدة من أجل اليمن، بالإضافة إلى بحث الجهود الإنسانية لإغاثة الشعب اليمني.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ونائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير جمال عقيل، ونائب رئيس غرفة العمليات لخلية اليمن في وزارة الخارجية إبراهيم بيشان.