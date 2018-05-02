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"الجبير" يستقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن

جرى خلال اللقاء بحث الجهود الإنسانية لإغاثة الشعب اليمني

استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة، اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في اليمن وما تقدمه المملكة من دعم لجهود الأمم المتحدة من أجل اليمن، بالإضافة إلى بحث الجهود الإنسانية لإغاثة الشعب اليمني.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ونائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير جمال عقيل، ونائب رئيس غرفة العمليات لخلية اليمن في وزارة الخارجية إبراهيم بيشان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يستقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن
سبق

استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة، اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في اليمن وما تقدمه المملكة من دعم لجهود الأمم المتحدة من أجل اليمن، بالإضافة إلى بحث الجهود الإنسانية لإغاثة الشعب اليمني.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ونائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير جمال عقيل، ونائب رئيس غرفة العمليات لخلية اليمن في وزارة الخارجية إبراهيم بيشان.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
03:24 PM

"الجبير" يستقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن

جرى خلال اللقاء بحث الجهود الإنسانية لإغاثة الشعب اليمني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة، اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في اليمن وما تقدمه المملكة من دعم لجهود الأمم المتحدة من أجل اليمن، بالإضافة إلى بحث الجهود الإنسانية لإغاثة الشعب اليمني.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ونائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير جمال عقيل، ونائب رئيس غرفة العمليات لخلية اليمن في وزارة الخارجية إبراهيم بيشان.

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