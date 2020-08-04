النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السهلي" يتفقَّد آثار الأمطار على قرى السهي بـ"صامطة جازان"

وقف على المواقع الحرجة والمتضررة وتعهَّد بإيجاد حلول عاجلة

تفقَّد عبدالله بن أحمد السهلي، رئيس مركز السهي، بتكليف من محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، آثار الحالة المطرية التي تعرضت لها قرى مركز السهي اليوم الثلاثاء، في وجود رئيس البلدية إبراهيم الزيلعي.

ووجّه "السهلي" بتسخير الإمكانات البشرية والآلية كافة لخدمة المواطنين والمقيمين للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات.

وشدَّد "السهلي" على متابعة جميع المواقع الحرجة والمتضررة أثناء هطول الأمطار؛ كي يتم العمل على إيجاد الحلول الهندسية الملائمة لها من قِبل المختصين في البلدية مستقبلاً.


الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"السهلي" يتفقَّد آثار الأمطار على قرى السهي بـ"صامطة جازان"
سبق

تفقَّد عبدالله بن أحمد السهلي، رئيس مركز السهي، بتكليف من محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، آثار الحالة المطرية التي تعرضت لها قرى مركز السهي اليوم الثلاثاء، في وجود رئيس البلدية إبراهيم الزيلعي.

ووجّه "السهلي" بتسخير الإمكانات البشرية والآلية كافة لخدمة المواطنين والمقيمين للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات.

وشدَّد "السهلي" على متابعة جميع المواقع الحرجة والمتضررة أثناء هطول الأمطار؛ كي يتم العمل على إيجاد الحلول الهندسية الملائمة لها من قِبل المختصين في البلدية مستقبلاً.


04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
08:48 PM

"السهلي" يتفقَّد آثار الأمطار على قرى السهي بـ"صامطة جازان"

وقف على المواقع الحرجة والمتضررة وتعهَّد بإيجاد حلول عاجلة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
249

تفقَّد عبدالله بن أحمد السهلي، رئيس مركز السهي، بتكليف من محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، آثار الحالة المطرية التي تعرضت لها قرى مركز السهي اليوم الثلاثاء، في وجود رئيس البلدية إبراهيم الزيلعي.

ووجّه "السهلي" بتسخير الإمكانات البشرية والآلية كافة لخدمة المواطنين والمقيمين للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات.

وشدَّد "السهلي" على متابعة جميع المواقع الحرجة والمتضررة أثناء هطول الأمطار؛ كي يتم العمل على إيجاد الحلول الهندسية الملائمة لها من قِبل المختصين في البلدية مستقبلاً.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,661
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,138
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,873
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,393

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة