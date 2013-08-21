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"إتقان" تطرح 20 عقارًا تتجاوز قيمتها السوقية ملياري ريال

تتنوع ما بين أراضٍ سكنية وتجارية وفنادق ومزارع

تحت شعار "عامك العقاري"، تواكب شركة "إتقان" العقارية رائدة المزادات والتسويق العقاري بالمملكة العام الهجري الجديد 1443هـ، بطرح عشرين عقارًا مميزًا بمدينة الرياض والمنطقة الغربية والمنطقة الشرقية، تتجاوز قيمتها السوقية ملياري ريال، سيتم بيعها عبر قنوات البيع المباشر والمزادات المرئية عبر منصات الشركة والقنوات الفضائية.

وفي التفاصيل، تمثل العقارات المراد طرحها قريبًا فرصة سانحة للاستثمار العقاري بمناطق الجذب الاستثماري في المملكة، وهي عبارة عن أراضٍ مكتملة الخدمات ومزارع وفنادق ومراكز تسوق وعمائر بمواقع مميزة تتنوع فرص الاستثمار فيها.

وأوضحت شركة "إتقان العقارية"، في بيانها الصحفي، أن العقارات المطروحة في مدينة الرياض تتنوع ما بين أراضٍ سكنية وتجارية ومزارع وأبراح تبلغ مساحتها الإجمالية 410.600.86 مترًا مربعًا وهي: أرض المونسية، وأرض السلي، والمعيزيلة، وعمارتا الصانع، وتبراك، وبرج العبيلان.

وأبانت "إتقان"، أن العقارات في المنطقة الغربية تمثل أراضي سكنية وتجارية وعمائر بمواقع مختلفة تتعدد فيها الفرص الواعدة للاستثمار الآمن، تقدر مساحة جميع العقارات بـ911.292.573 مترًا مربعًا، وهي أراضي "السلام والشوقية والعزيزية الغربية والشمالية وعسفان وخليج سلمان"، بإلإضافة إلى عماير العتيبة.

وفي المنطقة الشرقية، تطرح "إتقان" ست عقارات بمدينتي الخبر وبقيق وهي على النحو التالي: "بلازا العزيزية بمساحة 4.535.19 مترًا مربعًا، وعمارة مركز بمساحة 1.348.71 مترًا مربعًا، ومحطة الثقبة التي تُقدر مساحتها بـ460.13 مترًا مربعًا، وعمارتا بدر واحد واثنين التي تقدر مساحتهما الإجمالية بـ906.61 مترًا مربعًا، وفندق لي ريلاكس الذي تبلغ مساحته بـ650 مترًا مربعًا.

ولمزيد من المعلومات، دعت "إتقان" العقارية، عملاءها من داخل المملكة وخارجها إلى زيارة منصاتها الرقمية عبر حسابات الشركة في مواقع التواصل الاجتماعي، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم: (920001019) أو على الجوال (0539962000).

الجدير بالذكر أن شركة "إتقان" العقارية تحرص خلال طرحها للمنتجات العقارية على التطوير والمواكبة وتنفيذ المزادات بصور مبتكرة تتوافق مع المرحلة الحالية؛ حرصًا على تحقيق كافة وسائل السلامة لعملائها.

كما تتميز المزادات بتوظيف التقنيات الرقمية والتوثيق لرفع مستوى الشفافية، وتوسيع مساحة المشاركة فهي أهداف رئيسية وسياسة راسخة للشركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إتقان" تطرح 20 عقارًا تتجاوز قيمتها السوقية ملياري ريال
سبق

تحت شعار "عامك العقاري"، تواكب شركة "إتقان" العقارية رائدة المزادات والتسويق العقاري بالمملكة العام الهجري الجديد 1443هـ، بطرح عشرين عقارًا مميزًا بمدينة الرياض والمنطقة الغربية والمنطقة الشرقية، تتجاوز قيمتها السوقية ملياري ريال، سيتم بيعها عبر قنوات البيع المباشر والمزادات المرئية عبر منصات الشركة والقنوات الفضائية.

وفي التفاصيل، تمثل العقارات المراد طرحها قريبًا فرصة سانحة للاستثمار العقاري بمناطق الجذب الاستثماري في المملكة، وهي عبارة عن أراضٍ مكتملة الخدمات ومزارع وفنادق ومراكز تسوق وعمائر بمواقع مميزة تتنوع فرص الاستثمار فيها.

وأوضحت شركة "إتقان العقارية"، في بيانها الصحفي، أن العقارات المطروحة في مدينة الرياض تتنوع ما بين أراضٍ سكنية وتجارية ومزارع وأبراح تبلغ مساحتها الإجمالية 410.600.86 مترًا مربعًا وهي: أرض المونسية، وأرض السلي، والمعيزيلة، وعمارتا الصانع، وتبراك، وبرج العبيلان.

وأبانت "إتقان"، أن العقارات في المنطقة الغربية تمثل أراضي سكنية وتجارية وعمائر بمواقع مختلفة تتعدد فيها الفرص الواعدة للاستثمار الآمن، تقدر مساحة جميع العقارات بـ911.292.573 مترًا مربعًا، وهي أراضي "السلام والشوقية والعزيزية الغربية والشمالية وعسفان وخليج سلمان"، بإلإضافة إلى عماير العتيبة.

وفي المنطقة الشرقية، تطرح "إتقان" ست عقارات بمدينتي الخبر وبقيق وهي على النحو التالي: "بلازا العزيزية بمساحة 4.535.19 مترًا مربعًا، وعمارة مركز بمساحة 1.348.71 مترًا مربعًا، ومحطة الثقبة التي تُقدر مساحتها بـ460.13 مترًا مربعًا، وعمارتا بدر واحد واثنين التي تقدر مساحتهما الإجمالية بـ906.61 مترًا مربعًا، وفندق لي ريلاكس الذي تبلغ مساحته بـ650 مترًا مربعًا.

ولمزيد من المعلومات، دعت "إتقان" العقارية، عملاءها من داخل المملكة وخارجها إلى زيارة منصاتها الرقمية عبر حسابات الشركة في مواقع التواصل الاجتماعي، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم: (920001019) أو على الجوال (0539962000).

الجدير بالذكر أن شركة "إتقان" العقارية تحرص خلال طرحها للمنتجات العقارية على التطوير والمواكبة وتنفيذ المزادات بصور مبتكرة تتوافق مع المرحلة الحالية؛ حرصًا على تحقيق كافة وسائل السلامة لعملائها.

كما تتميز المزادات بتوظيف التقنيات الرقمية والتوثيق لرفع مستوى الشفافية، وتوسيع مساحة المشاركة فهي أهداف رئيسية وسياسة راسخة للشركة.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
04:47 PM

"إتقان" تطرح 20 عقارًا تتجاوز قيمتها السوقية ملياري ريال

تتنوع ما بين أراضٍ سكنية وتجارية وفنادق ومزارع

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عبدالله العنزي - الرياض
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تحت شعار "عامك العقاري"، تواكب شركة "إتقان" العقارية رائدة المزادات والتسويق العقاري بالمملكة العام الهجري الجديد 1443هـ، بطرح عشرين عقارًا مميزًا بمدينة الرياض والمنطقة الغربية والمنطقة الشرقية، تتجاوز قيمتها السوقية ملياري ريال، سيتم بيعها عبر قنوات البيع المباشر والمزادات المرئية عبر منصات الشركة والقنوات الفضائية.

وفي التفاصيل، تمثل العقارات المراد طرحها قريبًا فرصة سانحة للاستثمار العقاري بمناطق الجذب الاستثماري في المملكة، وهي عبارة عن أراضٍ مكتملة الخدمات ومزارع وفنادق ومراكز تسوق وعمائر بمواقع مميزة تتنوع فرص الاستثمار فيها.

وأوضحت شركة "إتقان العقارية"، في بيانها الصحفي، أن العقارات المطروحة في مدينة الرياض تتنوع ما بين أراضٍ سكنية وتجارية ومزارع وأبراح تبلغ مساحتها الإجمالية 410.600.86 مترًا مربعًا وهي: أرض المونسية، وأرض السلي، والمعيزيلة، وعمارتا الصانع، وتبراك، وبرج العبيلان.

وأبانت "إتقان"، أن العقارات في المنطقة الغربية تمثل أراضي سكنية وتجارية وعمائر بمواقع مختلفة تتعدد فيها الفرص الواعدة للاستثمار الآمن، تقدر مساحة جميع العقارات بـ911.292.573 مترًا مربعًا، وهي أراضي "السلام والشوقية والعزيزية الغربية والشمالية وعسفان وخليج سلمان"، بإلإضافة إلى عماير العتيبة.

وفي المنطقة الشرقية، تطرح "إتقان" ست عقارات بمدينتي الخبر وبقيق وهي على النحو التالي: "بلازا العزيزية بمساحة 4.535.19 مترًا مربعًا، وعمارة مركز بمساحة 1.348.71 مترًا مربعًا، ومحطة الثقبة التي تُقدر مساحتها بـ460.13 مترًا مربعًا، وعمارتا بدر واحد واثنين التي تقدر مساحتهما الإجمالية بـ906.61 مترًا مربعًا، وفندق لي ريلاكس الذي تبلغ مساحته بـ650 مترًا مربعًا.

ولمزيد من المعلومات، دعت "إتقان" العقارية، عملاءها من داخل المملكة وخارجها إلى زيارة منصاتها الرقمية عبر حسابات الشركة في مواقع التواصل الاجتماعي، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم: (920001019) أو على الجوال (0539962000).

الجدير بالذكر أن شركة "إتقان" العقارية تحرص خلال طرحها للمنتجات العقارية على التطوير والمواكبة وتنفيذ المزادات بصور مبتكرة تتوافق مع المرحلة الحالية؛ حرصًا على تحقيق كافة وسائل السلامة لعملائها.

كما تتميز المزادات بتوظيف التقنيات الرقمية والتوثيق لرفع مستوى الشفافية، وتوسيع مساحة المشاركة فهي أهداف رئيسية وسياسة راسخة للشركة.

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