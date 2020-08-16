"لقطة اصطدام المجحد بالمصور".. نادٍ ولاعب لم يعتذرا والخسارة 25 ألفًا

تفاصيل يرويها "القدير" لـ"سبق" معبّرًا عن امتنانه لزملائه ومَن تناقلوا المشهد

كشف المصور الفوتوغرافي مشعل القدير؛ الأضرار الناجمة التي تعرضت لها "الكاميرا" بعد أن اصطدم به لاعب نادي الأهلي محمد المجحد، خلال مباراة فريقه مع نادي الفيصلي، مساء أمس.

وأوضح "القدير" وهو مصور للمجموعة السعودية للأبحاث والنشر، لـ"سبق"؛ أنه خلال المباراة التي جمعت نادي الأهلي بالفيصلي مساء أمس، وأثناء تصويره للمباراة، تفاجأ باللاعب محمد المجحد يصطدم به ويطرحه أرضًا؛ في لقطة ومقطع لاقى رواجًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

ولفت إلى أن الأضرار التي لَحِقَت به بعد الاصطدام، تكمن في تعطل عدسة الكاميرا وقيمتها في حدود 25 ألف ريال؛ مشيرًا إلى أن العدسة تعتبر عُهدة معه وتابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والنشر، ولا يعلم ما الذي يمكن أن يفعله حال طالبته المجموعة بإصلاح أو دفع قيمة العدسة.

وعن ردة فعل النادي أو اللاعب بعد المباراة، قال المصور "القدير": "مع الأسف لم أتلقَّ أي اعتذار عقب المباراة من النادي أو حتى اللاعب"؛ مقدمًا شكره لزملائه المصورين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تناقلوا المشهد، وسط إشادات بردة فعله بعد سقوطه؛ حيث ظهر بالتحلي بالأخلاق ولم يُبدِ أي انزعاج من اللاعب عقب السقوط.