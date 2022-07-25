توجه لقاعة الاجتماعات وفجّر نفسه.. "انتحاري" يستهدف رئيس بلدية مقديشو

أصاب كثيرًا من المسؤولين

أصيب رئيس بلدية مقديشو وعدد من المسؤولين، اليوم (الأربعاء)، في تفجير انتحاري استهدف مقرًّا حكوميًّا في الصومال.

وبحسب "رويترز": أفاد محمد عبد الله، وهو أحد أقارب الضحايا، بأن التفجير أصاب كثيرًا من المسؤولين المحليين.

وأضاف أن الانتحاري توجه إلى قاعة الاجتماعات سيرًا ثم فجر نفسه.