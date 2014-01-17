على حساب "بيلباو".. وبهدفَيْ "لوكا مودريتش" و"كريم بنزيما".. ريال مدريد يُتوَّج بكأس السوبر الإسباني

بملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض

تُوِّج فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم بكأس السوبر الإسباني 2022 (للمرة الثانية في السعودية على مستوى كأس السوبر)، على حساب نظيره أتلتيك بيلباو 2/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقَيْن مساء اليوم الأحد على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

الشوط الأول انتهى بتقدُّم الريال بهدف الكرواتي "لوكا مودريتش" عند الدقيقة الـ38، من خلال قذيفة أرسلها من رأس صندوق بيلباو على يسار الحارس "سيمون".

وشهد هذا الشوط محاولات لاعبَي الريال (كاسيميرو وكريم بنزيما)، لكنها كانت محاولات سلبيه في الدقيقتين الـ18، والـ27.

وفي الشوط الثاني أضاف نجم الريال الفرنسي "كريم بنزيما" الهدف الثاني من علامة الجزاء عند الدقيقة الـ52.

وعند الدقيقة الـ85 دفع مدرب الريال "أنشيلوتي" باللاعب "مارسيلو".

وأشهر حكم اللقاء "سيزار" البطاقة الحمراء لمدافع الريال "ميليتا"، فيما تكفل الحارس "كورتوا" بالتصدي لركلة جزاء من لاعب أتلتيك "راؤول غارسيا"؛ ليقضي على آخر فرصه لبيلباو للعودة للمباراة.