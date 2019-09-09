الخدمة المدنية توضح حقيقة عدم توظيف من تزيد أعمارهم على 35 عامًا

بعد تدشين مغردين وسمًا بـ"تويتر" طالبوا خلاله بعدم اشتراط عمر محدد

وضحت وزارة الخدمة المدنية حقيقة ما يتم تداوله عن عدم توظيف من تزيد أعمارهم على 35 عامًا.

وبيّنت من خلال صفحة المتحدث أنه لا صحة لما يتم تداوله بعدم السماح لمن هم أكبر من (35) عامًا من شغل وظائف الخدمة المدنية، ما لم يبلغ سن انتهاء الخدمة المحدد نظامًا.

وجاء توضيح الخدمة المدنية بعد أن دشن مجموعة من المغردين وسمًا على تويتر صعد للترند العالمي طالبوا من خلاله بعض الجهات بعدم اشتراط عمر محدد للتوظف؛ فمنها من يحدد العمر بـ30 عامًا وأخرى بـ35 عامًا.