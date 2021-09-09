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الصرف تَقدم 24 ساعة لأن الغد عطلة.. #حساب_المواطن يبدأ إيداع دفعة سبتمبر

إيداعات البرنامج حتى دفعة أغسطس الأخيرة "45" بلغت أكثر من 100 مليار ريال

بدأ برنامج #حساب_المواطن في وقت مبكر من صباح اليوم، إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر "الدفعة 46" للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله.

يُذكر أنه ووفق آلية البرنامج يتم الصرف في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي؛ إلا إذا صادف اليوم العاشر من الشهر يوم الجمعة عطلة أسبوعية، فيتم تقديم الصرف ليوم 9 أو تأخيره ليوم 11؛ ولذلك يتقدم الصرف هذا الشهر إلى يوم التاسع من سبتمبر الموافق اليوم الخميس.

وأعلن البرنامج الشهر الماضي أن إجمالي إيداعات برنامج حساب المواطن منذ انطلاقته حتى الدفعة الخامسة والأربعين لشهر أغسطس الماضي، بلغت أكثر من 100 مليار ريال سعودي للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ فيما بلغ مجموع التعويضات عن الدفعات السابقة أكثر من 833 مليون ريال سعودي حتى هذه الدفعة.

وعبّر مدير عام برنامج حساب المواطن وليد الأسمري، عن خالص شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على ما يوليانه من دعم سخي للمواطنين في شتى المجالات التي من شأنها رفعة المواطن السعودي؛ حيث شهدت المملكة العربية السعودية في ظل قيادتهما تطورات اقتصادية وتنموية كبيرة؛ منها برنامج حساب المواطن، الذي يهدف إلى تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، ورفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي، إلى جانب تشجيع وتحفيز المواطنين على الاستهلاك الرشيد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصرف تَقدم 24 ساعة لأن الغد عطلة.. #حساب_المواطن يبدأ إيداع دفعة سبتمبر
سبق

بدأ برنامج #حساب_المواطن في وقت مبكر من صباح اليوم، إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر "الدفعة 46" للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله.

يُذكر أنه ووفق آلية البرنامج يتم الصرف في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي؛ إلا إذا صادف اليوم العاشر من الشهر يوم الجمعة عطلة أسبوعية، فيتم تقديم الصرف ليوم 9 أو تأخيره ليوم 11؛ ولذلك يتقدم الصرف هذا الشهر إلى يوم التاسع من سبتمبر الموافق اليوم الخميس.

وأعلن البرنامج الشهر الماضي أن إجمالي إيداعات برنامج حساب المواطن منذ انطلاقته حتى الدفعة الخامسة والأربعين لشهر أغسطس الماضي، بلغت أكثر من 100 مليار ريال سعودي للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ فيما بلغ مجموع التعويضات عن الدفعات السابقة أكثر من 833 مليون ريال سعودي حتى هذه الدفعة.

وعبّر مدير عام برنامج حساب المواطن وليد الأسمري، عن خالص شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على ما يوليانه من دعم سخي للمواطنين في شتى المجالات التي من شأنها رفعة المواطن السعودي؛ حيث شهدت المملكة العربية السعودية في ظل قيادتهما تطورات اقتصادية وتنموية كبيرة؛ منها برنامج حساب المواطن، الذي يهدف إلى تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، ورفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي، إلى جانب تشجيع وتحفيز المواطنين على الاستهلاك الرشيد.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
08:53 AM

الصرف تَقدم 24 ساعة لأن الغد عطلة.. #حساب_المواطن يبدأ إيداع دفعة سبتمبر

إيداعات البرنامج حتى دفعة أغسطس الأخيرة "45" بلغت أكثر من 100 مليار ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ برنامج #حساب_المواطن في وقت مبكر من صباح اليوم، إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر "الدفعة 46" للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله.

يُذكر أنه ووفق آلية البرنامج يتم الصرف في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي؛ إلا إذا صادف اليوم العاشر من الشهر يوم الجمعة عطلة أسبوعية، فيتم تقديم الصرف ليوم 9 أو تأخيره ليوم 11؛ ولذلك يتقدم الصرف هذا الشهر إلى يوم التاسع من سبتمبر الموافق اليوم الخميس.

وأعلن البرنامج الشهر الماضي أن إجمالي إيداعات برنامج حساب المواطن منذ انطلاقته حتى الدفعة الخامسة والأربعين لشهر أغسطس الماضي، بلغت أكثر من 100 مليار ريال سعودي للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ فيما بلغ مجموع التعويضات عن الدفعات السابقة أكثر من 833 مليون ريال سعودي حتى هذه الدفعة.

وعبّر مدير عام برنامج حساب المواطن وليد الأسمري، عن خالص شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على ما يوليانه من دعم سخي للمواطنين في شتى المجالات التي من شأنها رفعة المواطن السعودي؛ حيث شهدت المملكة العربية السعودية في ظل قيادتهما تطورات اقتصادية وتنموية كبيرة؛ منها برنامج حساب المواطن، الذي يهدف إلى تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، ورفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي، إلى جانب تشجيع وتحفيز المواطنين على الاستهلاك الرشيد.

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