"وزير الإسكان": المواءمة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية ساعدتنا في تحقيق مستهدفات 2019

قال: نعتقد أننا تجاوزنا الكثير من التحديات لتحقيق رغبات المواطن

أكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أهمية المواءمة والمشاركة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية كافة لتعزيز فاعلية القطاع العقاري، والوصول إلى مستهدفات 2019م بخدمة 300 ألف أسرة سعودية.

جاء ذلك في رده على سؤال الأرقام التي أعلنتها الوزارة خلال مشاركته اليوم في الجلسة الخامسة التي تحمل عنوان "منظومة الخدمات الأساسية"، ضمن أعمال ملتقى ميزانية 2020م المقام بمدينة الرياض في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات.

وأكد الوزير الحقيل أهمية تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، التي هي أحد مرتكزات رؤية 2030م. لافتًا إلى أن وزارة الإسكان تعتبر وزارة صغيرة من حيث حجم المنشآت وعدد الموظفين؛ وهو ما جعلها تعمل منذ البداية على تغيير خططها التشغيلية لجعل القطاع الخاص أكثر فاعلية للمواءمة بين احتياجات المواطن وطموحات الوزارة وقدرات القطاع الخاص.

وأضاف: وجدنا أن الجهات الحكومية خير شريك لنا لمواجهة التحديات كافة التي تواجهنا. ونعتقد أننا تجاوزنا الكثير من التحديات مع القطاع الخاص لتحقيق رغبات المواطن.

وأشار إلى أن الدعم الذي يشهده القطاع من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وإصرارهما على تذليل المعوقات التي تواجه الإسكان، أسهما في تسهيل إجراءات حصول المواطنين على المسكن ضمن خيارات متعددة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وبيّن أن هناك مثلثًا بين المواطن والقطاع الخاص والجهات الحكومية لخلق خيارات أكثر أمام المواطنين، وهو الأساس في نجاح عمل الوزارة؛ إذ أسهمت شراكة الوزارة مع القطاع المصرفي في ضخ 78 مليار ريال للقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع.

وتطرق إلى أن "الأساس في القرار حول المسكن هو المواطن، واستمرار العلاقة بين الأطراف كافة هو ما يقدمه القطاع الخاص للمواطن. واليوم القطاع الخاص أذكى لمعرفة احتياجات المواطن، وتطبيقها بما يحقق رغبات المواطن بأسعار مناسبة، وخيارات متنوعة، سهل الحصول عليها، وجودة عالية".

وقال وزير الإسكان: "نطمع العام المقبل في أن يستمر القطاع الخاص في إيجاد خيارات أكثر، تلبي الاحتياجات والرغبات كافة لدى المواطنين".