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"التعليم" تدعم التحول الرقمي في المدارس بـ"بوابة المستقبل"

في ريادة جديدة أطلقت المرحلة الثالثة من البرنامج وتستهدف 17 إدارة

خطت وزارة التعليم خطوات حثيثة نحو التحول الرقمي لتضع نفسها في ريادة الوزارات التي سعت لتطوير آليات عملها بحثًا عن تجويد المخرج التعليمي وذلك من خلال تطويع التقنية بما ينعكس بشكل إيجابي على المعلم والطالب وبيئة المدرسة على حد سواء، وذلك تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة (2030).

وفي هذا الإطار، قامت الوزارة بإعادة التخطيط للكثير من المشروعات والبدء بمشروعات جديدة تتوافق مع متطلبات هذه الرؤية سعيًا لتحقيق الكفاءة والفاعلية في العملية التعليمية.

وفي هذا الشأن، بادرت وزارة التعليم وبالشراكة مع شركة تطوير لتقنيات التعليم بتنفيذ ورعاية مشروعات تعليمية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في المجال الرقمي التعليمي، وهدفت هذه المشروعات إلى أن يكون لها أثر إيجابي لتحسين وتطوير البيئة التعليمية وتعزيز مستوى التعلم لدى الطلاب والطالبات بجميع شرائحهم.

وكانت أولى الثمرات مشروع مبادرة بوابة المستقبل التي أطلقت الوزارة المرحلة الثالثة منه. ويركز المشروع على توفير الأدوات التقنية لتحسين البيئة التعليمية، ويعمل كذلك على زيادة ورفع التحصيل العلمي والمهاري وتوفير كل الوسائل الحديثة والتقنيات المتنوعة لتحسين وتطوير قدرات المعلمين في تطوير طرائق التدريس باستخدام التقنيات الحديثة.

وأوضح وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد بن سعود المقبل أن هذه المبادرة تأتي ضمن توجه الوزارة نحو التحول الرقمي في المدارس، حيث تستهدف في مرحلتها الثالثة إلى إدخال بوابة المستقبل في 17 إدارة تعليمية حول المملكة.

وأضاف "المقبل" أن عملية تهيئة الميدان في إدارات التعليم المنضمة حديثًا قد انطلقت مع مطلع الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1441هـ، وقد تم زيارة إدارات تعليم العلا، والمهد، ومكة المكرمة، والطائف، وستتواصل الزيارات بـ8 إدارات تعليمية في المنطقة الجنوبية (الباحة، والمخواة، ووادي الدواسر، ونجران، وظهران الجنوب، وسراة عبيدة، ورجال ألمع، وجازان)، و4 زيارات لإدارات التعليم في المنطقة الوسطى (المجمعة، والرس، والمذنب، والخرج)، فيما تختتم الجولات الميدانية بزيارة إدارة تعليم القريات.

وأوضح أن هذه الزيارات تستهدف التعريف بخدمات البوابة وذلك لقادة وقائدات المدارس، والمشرفين والمشرفات التربويين، وقيادات إدارة التعليم للبنين والبنات.

يُذكر أن هذه الزيارات الميدانية تتضمن تقديم عروض رئيسة عدة، يتم عرضها خلال اللقاءات وتركز على التعريف ببوابة المستقبل، ونظام بوابة المستقبل، وعرض للبرامج التوعوية والإعلامية والتحفيزية الخاصة ببوابة المستقبل.



الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تدعم التحول الرقمي في المدارس بـ"بوابة المستقبل"
سبق

خطت وزارة التعليم خطوات حثيثة نحو التحول الرقمي لتضع نفسها في ريادة الوزارات التي سعت لتطوير آليات عملها بحثًا عن تجويد المخرج التعليمي وذلك من خلال تطويع التقنية بما ينعكس بشكل إيجابي على المعلم والطالب وبيئة المدرسة على حد سواء، وذلك تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة (2030).

وفي هذا الإطار، قامت الوزارة بإعادة التخطيط للكثير من المشروعات والبدء بمشروعات جديدة تتوافق مع متطلبات هذه الرؤية سعيًا لتحقيق الكفاءة والفاعلية في العملية التعليمية.

وفي هذا الشأن، بادرت وزارة التعليم وبالشراكة مع شركة تطوير لتقنيات التعليم بتنفيذ ورعاية مشروعات تعليمية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في المجال الرقمي التعليمي، وهدفت هذه المشروعات إلى أن يكون لها أثر إيجابي لتحسين وتطوير البيئة التعليمية وتعزيز مستوى التعلم لدى الطلاب والطالبات بجميع شرائحهم.

وكانت أولى الثمرات مشروع مبادرة بوابة المستقبل التي أطلقت الوزارة المرحلة الثالثة منه. ويركز المشروع على توفير الأدوات التقنية لتحسين البيئة التعليمية، ويعمل كذلك على زيادة ورفع التحصيل العلمي والمهاري وتوفير كل الوسائل الحديثة والتقنيات المتنوعة لتحسين وتطوير قدرات المعلمين في تطوير طرائق التدريس باستخدام التقنيات الحديثة.

وأوضح وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد بن سعود المقبل أن هذه المبادرة تأتي ضمن توجه الوزارة نحو التحول الرقمي في المدارس، حيث تستهدف في مرحلتها الثالثة إلى إدخال بوابة المستقبل في 17 إدارة تعليمية حول المملكة.

وأضاف "المقبل" أن عملية تهيئة الميدان في إدارات التعليم المنضمة حديثًا قد انطلقت مع مطلع الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1441هـ، وقد تم زيارة إدارات تعليم العلا، والمهد، ومكة المكرمة، والطائف، وستتواصل الزيارات بـ8 إدارات تعليمية في المنطقة الجنوبية (الباحة، والمخواة، ووادي الدواسر، ونجران، وظهران الجنوب، وسراة عبيدة، ورجال ألمع، وجازان)، و4 زيارات لإدارات التعليم في المنطقة الوسطى (المجمعة، والرس، والمذنب، والخرج)، فيما تختتم الجولات الميدانية بزيارة إدارة تعليم القريات.

وأوضح أن هذه الزيارات تستهدف التعريف بخدمات البوابة وذلك لقادة وقائدات المدارس، والمشرفين والمشرفات التربويين، وقيادات إدارة التعليم للبنين والبنات.

يُذكر أن هذه الزيارات الميدانية تتضمن تقديم عروض رئيسة عدة، يتم عرضها خلال اللقاءات وتركز على التعريف ببوابة المستقبل، ونظام بوابة المستقبل، وعرض للبرامج التوعوية والإعلامية والتحفيزية الخاصة ببوابة المستقبل.



03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
11:01 PM

"التعليم" تدعم التحول الرقمي في المدارس بـ"بوابة المستقبل"

في ريادة جديدة أطلقت المرحلة الثالثة من البرنامج وتستهدف 17 إدارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خطت وزارة التعليم خطوات حثيثة نحو التحول الرقمي لتضع نفسها في ريادة الوزارات التي سعت لتطوير آليات عملها بحثًا عن تجويد المخرج التعليمي وذلك من خلال تطويع التقنية بما ينعكس بشكل إيجابي على المعلم والطالب وبيئة المدرسة على حد سواء، وذلك تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة (2030).

وفي هذا الإطار، قامت الوزارة بإعادة التخطيط للكثير من المشروعات والبدء بمشروعات جديدة تتوافق مع متطلبات هذه الرؤية سعيًا لتحقيق الكفاءة والفاعلية في العملية التعليمية.

وفي هذا الشأن، بادرت وزارة التعليم وبالشراكة مع شركة تطوير لتقنيات التعليم بتنفيذ ورعاية مشروعات تعليمية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في المجال الرقمي التعليمي، وهدفت هذه المشروعات إلى أن يكون لها أثر إيجابي لتحسين وتطوير البيئة التعليمية وتعزيز مستوى التعلم لدى الطلاب والطالبات بجميع شرائحهم.

وكانت أولى الثمرات مشروع مبادرة بوابة المستقبل التي أطلقت الوزارة المرحلة الثالثة منه. ويركز المشروع على توفير الأدوات التقنية لتحسين البيئة التعليمية، ويعمل كذلك على زيادة ورفع التحصيل العلمي والمهاري وتوفير كل الوسائل الحديثة والتقنيات المتنوعة لتحسين وتطوير قدرات المعلمين في تطوير طرائق التدريس باستخدام التقنيات الحديثة.

وأوضح وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد بن سعود المقبل أن هذه المبادرة تأتي ضمن توجه الوزارة نحو التحول الرقمي في المدارس، حيث تستهدف في مرحلتها الثالثة إلى إدخال بوابة المستقبل في 17 إدارة تعليمية حول المملكة.

وأضاف "المقبل" أن عملية تهيئة الميدان في إدارات التعليم المنضمة حديثًا قد انطلقت مع مطلع الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1441هـ، وقد تم زيارة إدارات تعليم العلا، والمهد، ومكة المكرمة، والطائف، وستتواصل الزيارات بـ8 إدارات تعليمية في المنطقة الجنوبية (الباحة، والمخواة، ووادي الدواسر، ونجران، وظهران الجنوب، وسراة عبيدة، ورجال ألمع، وجازان)، و4 زيارات لإدارات التعليم في المنطقة الوسطى (المجمعة، والرس، والمذنب، والخرج)، فيما تختتم الجولات الميدانية بزيارة إدارة تعليم القريات.

وأوضح أن هذه الزيارات تستهدف التعريف بخدمات البوابة وذلك لقادة وقائدات المدارس، والمشرفين والمشرفات التربويين، وقيادات إدارة التعليم للبنين والبنات.

يُذكر أن هذه الزيارات الميدانية تتضمن تقديم عروض رئيسة عدة، يتم عرضها خلال اللقاءات وتركز على التعريف ببوابة المستقبل، ونظام بوابة المستقبل، وعرض للبرامج التوعوية والإعلامية والتحفيزية الخاصة ببوابة المستقبل.



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