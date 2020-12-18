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"الراجحي" يهدِّد "دق الحمر" بخمس فرديات.. و"المهيدب" ينافس الشقح بالثلاث

لجان التحكيم النهائية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تعلن نتائج الفائزين غدًا

أعلنت لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة نتائج المتأهلين للتحكيم النهائي في شوطَي الحمر والشقح في منافسات فئة الدق.

وفي التفاصيل، شهدت المنافسة دخول رجل الأعمال عبدالمحسن صالح الراجحي بخمس فرديات في فئة الحمر بشوط الدق. كما أظهرت أسماء المتأهلين في شوط فردي الدق فئة الشقح دخول رجل الأعمال إبراهيم عبدالله المهيدب بثلاث فرديات.

وجاءت أسماء المتأهلين في شوط دق الحمر كالآتي: العيال بن دغش بن دغش الدوسري، وعبدالرحمن عايش سالم الشمري، وعبدالله عبدالمحسن عبدالكريم التويجري، وعبدالله محمد غازي العتيبي، وعبدالله هادي مبارك الجعيدي بفردية واحدة لكل منهم، ومشاركة عبدالمحسن صالح عبدالعزيز الراجحي بخمس فرديات.

وأظهرت أسماء المتأهلين في شوط فرديات دق الشقح مشاركة إبراهيم عبدالله علي المهيدب بثلاث فرديات، ومشاركة هادي بن عبدالله بن عبدالهادي الدوسري بفرديتين، ومشاركة كل من: بندر فهاد جخدب السعدي، وعبدالرحمن عمير فهدالقحطاني، وعبدالله مبارك ناصر الدوسري، وموسى عبدالعزيز عبدالله الموسى بفردية واحد لكل منهم.

ومن المقرر أن تعلن نتائج الفائزين غدًا السبت بعد استعراض الفرديات على لجنة التحكيم النهائية.

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"الراجحي" يهدِّد "دق الحمر" بخمس فرديات.. و"المهيدب" ينافس الشقح بالثلاث
سبق

أعلنت لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة نتائج المتأهلين للتحكيم النهائي في شوطَي الحمر والشقح في منافسات فئة الدق.

وفي التفاصيل، شهدت المنافسة دخول رجل الأعمال عبدالمحسن صالح الراجحي بخمس فرديات في فئة الحمر بشوط الدق. كما أظهرت أسماء المتأهلين في شوط فردي الدق فئة الشقح دخول رجل الأعمال إبراهيم عبدالله المهيدب بثلاث فرديات.

وجاءت أسماء المتأهلين في شوط دق الحمر كالآتي: العيال بن دغش بن دغش الدوسري، وعبدالرحمن عايش سالم الشمري، وعبدالله عبدالمحسن عبدالكريم التويجري، وعبدالله محمد غازي العتيبي، وعبدالله هادي مبارك الجعيدي بفردية واحدة لكل منهم، ومشاركة عبدالمحسن صالح عبدالعزيز الراجحي بخمس فرديات.

وأظهرت أسماء المتأهلين في شوط فرديات دق الشقح مشاركة إبراهيم عبدالله علي المهيدب بثلاث فرديات، ومشاركة هادي بن عبدالله بن عبدالهادي الدوسري بفرديتين، ومشاركة كل من: بندر فهاد جخدب السعدي، وعبدالرحمن عمير فهدالقحطاني، وعبدالله مبارك ناصر الدوسري، وموسى عبدالعزيز عبدالله الموسى بفردية واحد لكل منهم.

ومن المقرر أن تعلن نتائج الفائزين غدًا السبت بعد استعراض الفرديات على لجنة التحكيم النهائية.

18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442
08:38 PM

"الراجحي" يهدِّد "دق الحمر" بخمس فرديات.. و"المهيدب" ينافس الشقح بالثلاث

لجان التحكيم النهائية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تعلن نتائج الفائزين غدًا

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مسلّم الهواملة - الرياض
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أعلنت لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة نتائج المتأهلين للتحكيم النهائي في شوطَي الحمر والشقح في منافسات فئة الدق.

وفي التفاصيل، شهدت المنافسة دخول رجل الأعمال عبدالمحسن صالح الراجحي بخمس فرديات في فئة الحمر بشوط الدق. كما أظهرت أسماء المتأهلين في شوط فردي الدق فئة الشقح دخول رجل الأعمال إبراهيم عبدالله المهيدب بثلاث فرديات.

وجاءت أسماء المتأهلين في شوط دق الحمر كالآتي: العيال بن دغش بن دغش الدوسري، وعبدالرحمن عايش سالم الشمري، وعبدالله عبدالمحسن عبدالكريم التويجري، وعبدالله محمد غازي العتيبي، وعبدالله هادي مبارك الجعيدي بفردية واحدة لكل منهم، ومشاركة عبدالمحسن صالح عبدالعزيز الراجحي بخمس فرديات.

وأظهرت أسماء المتأهلين في شوط فرديات دق الشقح مشاركة إبراهيم عبدالله علي المهيدب بثلاث فرديات، ومشاركة هادي بن عبدالله بن عبدالهادي الدوسري بفرديتين، ومشاركة كل من: بندر فهاد جخدب السعدي، وعبدالرحمن عمير فهدالقحطاني، وعبدالله مبارك ناصر الدوسري، وموسى عبدالعزيز عبدالله الموسى بفردية واحد لكل منهم.

ومن المقرر أن تعلن نتائج الفائزين غدًا السبت بعد استعراض الفرديات على لجنة التحكيم النهائية.

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