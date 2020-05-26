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خلال العيد.. أعمال رقابية وإجراءات وقائية تشهدها أسواق ومراكز المدينة

الأمانة: بهدف التأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية وسلامة الغذاء

تُكثّف أمانة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية، من أعمالها الرقابية وإجراءاتها الوقائية خلال فترة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1441هـ، على جميع مراكز التموين والتسوق والمخابز والملاحم وأسواق النفع العام والمسالخ، التي تشهد كثافة في الطلبات من المواطنين والمقيمين خلال فترة سريان قرار منع التجول الكلي.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الميدانية التي تقوم بها الفِرَق الرقابية، تهدف إلى التأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة سير العمل في المنشآت التجارية المستثناة؛ من خلال التأكد من سلامة الغذاء وتطبيق الاشتراطات الصحية وفحص المنتجات، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ حيث تتضمن هذه الجولات الرقابية التأكدَ من سلامة المنتجات، والتزام البائعين وأصحاب المنشآت بارتداء الكمامات والقفازات، وتوفر المعقمات وأجهزة قياس درجة الحرارة للباعة والمتسوقين، واتباع جميع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها حسب الاشتراطات الصحية للمنشآت المستثناة من قرار منع التجول المعلن عنها سابقًا، إلى جانب مضاعفة الفِرَق الرقابية من أعمالها داخل المسالخ؛ حرصًا على سلامة المذبوحات وسلامة الأدوات المستخدمة التي تم دعمها بالأطباء البيطريين والجزارين، مع التأكيد على فحص المذبوحات قبل وأثناء وبعد الذبح؛ للتأكد من سلامتها بيطريًّا.

كما تستمر أمانة المدينة المنورة والبلديات التابعة لها من جانب أعمال النظافة والإصحاح البيئي ومكافحة آفات الصحة العامة ونواقل الأمراض، بعمليات التعقيم والتطهير للشوارع والميادين العامة يوميًّا، وكذلك تكثيف الحملات الميدانية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ داعية إلى التعاون بين أفراد المجتمع والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

أمانة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال العيد.. أعمال رقابية وإجراءات وقائية تشهدها أسواق ومراكز المدينة
سبق

تُكثّف أمانة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية، من أعمالها الرقابية وإجراءاتها الوقائية خلال فترة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1441هـ، على جميع مراكز التموين والتسوق والمخابز والملاحم وأسواق النفع العام والمسالخ، التي تشهد كثافة في الطلبات من المواطنين والمقيمين خلال فترة سريان قرار منع التجول الكلي.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الميدانية التي تقوم بها الفِرَق الرقابية، تهدف إلى التأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة سير العمل في المنشآت التجارية المستثناة؛ من خلال التأكد من سلامة الغذاء وتطبيق الاشتراطات الصحية وفحص المنتجات، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ حيث تتضمن هذه الجولات الرقابية التأكدَ من سلامة المنتجات، والتزام البائعين وأصحاب المنشآت بارتداء الكمامات والقفازات، وتوفر المعقمات وأجهزة قياس درجة الحرارة للباعة والمتسوقين، واتباع جميع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها حسب الاشتراطات الصحية للمنشآت المستثناة من قرار منع التجول المعلن عنها سابقًا، إلى جانب مضاعفة الفِرَق الرقابية من أعمالها داخل المسالخ؛ حرصًا على سلامة المذبوحات وسلامة الأدوات المستخدمة التي تم دعمها بالأطباء البيطريين والجزارين، مع التأكيد على فحص المذبوحات قبل وأثناء وبعد الذبح؛ للتأكد من سلامتها بيطريًّا.

كما تستمر أمانة المدينة المنورة والبلديات التابعة لها من جانب أعمال النظافة والإصحاح البيئي ومكافحة آفات الصحة العامة ونواقل الأمراض، بعمليات التعقيم والتطهير للشوارع والميادين العامة يوميًّا، وكذلك تكثيف الحملات الميدانية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ داعية إلى التعاون بين أفراد المجتمع والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
10:20 AM

خلال العيد.. أعمال رقابية وإجراءات وقائية تشهدها أسواق ومراكز المدينة

الأمانة: بهدف التأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية وسلامة الغذاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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تُكثّف أمانة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية، من أعمالها الرقابية وإجراءاتها الوقائية خلال فترة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1441هـ، على جميع مراكز التموين والتسوق والمخابز والملاحم وأسواق النفع العام والمسالخ، التي تشهد كثافة في الطلبات من المواطنين والمقيمين خلال فترة سريان قرار منع التجول الكلي.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الميدانية التي تقوم بها الفِرَق الرقابية، تهدف إلى التأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة سير العمل في المنشآت التجارية المستثناة؛ من خلال التأكد من سلامة الغذاء وتطبيق الاشتراطات الصحية وفحص المنتجات، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ حيث تتضمن هذه الجولات الرقابية التأكدَ من سلامة المنتجات، والتزام البائعين وأصحاب المنشآت بارتداء الكمامات والقفازات، وتوفر المعقمات وأجهزة قياس درجة الحرارة للباعة والمتسوقين، واتباع جميع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها حسب الاشتراطات الصحية للمنشآت المستثناة من قرار منع التجول المعلن عنها سابقًا، إلى جانب مضاعفة الفِرَق الرقابية من أعمالها داخل المسالخ؛ حرصًا على سلامة المذبوحات وسلامة الأدوات المستخدمة التي تم دعمها بالأطباء البيطريين والجزارين، مع التأكيد على فحص المذبوحات قبل وأثناء وبعد الذبح؛ للتأكد من سلامتها بيطريًّا.

كما تستمر أمانة المدينة المنورة والبلديات التابعة لها من جانب أعمال النظافة والإصحاح البيئي ومكافحة آفات الصحة العامة ونواقل الأمراض، بعمليات التعقيم والتطهير للشوارع والميادين العامة يوميًّا، وكذلك تكثيف الحملات الميدانية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ داعية إلى التعاون بين أفراد المجتمع والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

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