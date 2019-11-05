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الرئيس المصري: اتفاقية الرياض خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنية

نوه برعاية خادم الحرمين الشريفين وحضور ولي العهد لتوقيع الاتفاقية

قال رئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبدالفتاح السيسي: "تابعتُ بسعادة بالغة مراسم توقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك برعاية كريمة من جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفي حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد".

جاء ذلك في تغريدة لفخامته عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، أشار فيها إلى أن هذا الاتفاق يعدُّ بمنزلة خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنية، ويعزز من وحدة اليمن الشقيق، ويرسخ للاستقرار والسلام في المنطقة.

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحكومة اليمنية المجلس الانتقالي اتفاق الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرئيس المصري: اتفاقية الرياض خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنية
سبق

قال رئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبدالفتاح السيسي: "تابعتُ بسعادة بالغة مراسم توقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك برعاية كريمة من جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفي حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد".

جاء ذلك في تغريدة لفخامته عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، أشار فيها إلى أن هذا الاتفاق يعدُّ بمنزلة خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنية، ويعزز من وحدة اليمن الشقيق، ويرسخ للاستقرار والسلام في المنطقة.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
11:37 PM

الرئيس المصري: اتفاقية الرياض خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنية

نوه برعاية خادم الحرمين الشريفين وحضور ولي العهد لتوقيع الاتفاقية

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
388

قال رئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبدالفتاح السيسي: "تابعتُ بسعادة بالغة مراسم توقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك برعاية كريمة من جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفي حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد".

جاء ذلك في تغريدة لفخامته عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، أشار فيها إلى أن هذا الاتفاق يعدُّ بمنزلة خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنية، ويعزز من وحدة اليمن الشقيق، ويرسخ للاستقرار والسلام في المنطقة.

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