"الحرس الوطني" تغلق باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية.. والنتائج برسائل نصية

لحملة شهادة الثانوية العامة التابعة لوزارة التعليم لهذا العام 1440هـ

أغلقت وزارة الحرس الوطني، مساء يوم أمس الاثنين، باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة شهادة الثانوية العامة التابعة لوزارة التعليم لهذا العام 1440هـ.

وأكدت الوزارة أن نتائج القبول المبدئي سوف تعلن على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل، وعن طريق رسائل الجوّال والبريد الإلكتروني.

ويأتي ذلك بعد أن وجَّه وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر، لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لعام 1440هـ، بفتح باب التسجيل بالكلية لحَمَلة شهادة الثانوية العامة التابعة لوزارة التعليم لهذا العام 1440هـ.

وكانت وزارة الحرس الوطني قد أكدت في وقت سابق، أن التسجيل يبدأ من الساعة الثانية عشرة مساء يوم الثلاثاء 9 رمضان 1440 هـ حتى الساعة الثانية مساء من يوم أمس الاثنين 15 رمضان، حسب تقويم أم القرى، وعلى مدار الأربع والعشرين ساعة.





وقد اشترطت لجنة القبول الاعتبارات الآتية من خلال التقديم: أن يكون التسجيل إلكترونيًّا على موقع لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية، وأن يتم تعبئة النماذج الموجودة في الموقع بالمعلومات الصحيحة المطلوبة، على أن تكون هذه المعلومات تحت مسؤولية المتقدم بالطلب، ولن ينظر في أي طلب غير مستوفٍ تلك المعلومات.

واختتمت وزارة الحرس الوطني بأن نتائج القبول المبدئي سوف تُعلَن على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل، وعن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني.