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رأسية "سفيان" تُسقط الأهلي وتمنح الفتح النقاط الثلاث

في الجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان

تغلَّب فريق الفتح الأول لكرة القدم على مضيفه الأهلي بهدف نظيف في الجولة التاسعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ورفع الفتح رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر، وبقي الأهلي ثالثًا بـ33 نقطة.

المباراة:

مرَّت دقائق الشوط الأول دون خطورة تذكر باستثناء هجمة للأهلي في الدقيقة الـ20 عن طريق عمر السومة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول نجح سفيان بن دبكة في تسجيل هدف فريق الفتح عبر ركلة ركنية، ضربها برأسه على يسار ياسر المسيليم.

وفي الشوط الثاني أهدر علي الزقعان هجمة انفرادية في الدقيقة الـ67 بعد أن سدَّد الكرة، لكنها ارتطمت في قدم ياسر المسيليم.

الدقيقة الـ73 شهدت حصول فريق الأهلي على خطأ، نفذه عمر السومة، وتصدى لكرته الحارس. تلاها في الدقيقة الـ77 رأسية من عمر السومة.

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الأهلي الفتح الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رأسية "سفيان" تُسقط الأهلي وتمنح الفتح النقاط الثلاث
سبق

تغلَّب فريق الفتح الأول لكرة القدم على مضيفه الأهلي بهدف نظيف في الجولة التاسعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ورفع الفتح رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر، وبقي الأهلي ثالثًا بـ33 نقطة.

المباراة:

مرَّت دقائق الشوط الأول دون خطورة تذكر باستثناء هجمة للأهلي في الدقيقة الـ20 عن طريق عمر السومة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول نجح سفيان بن دبكة في تسجيل هدف فريق الفتح عبر ركلة ركنية، ضربها برأسه على يسار ياسر المسيليم.

وفي الشوط الثاني أهدر علي الزقعان هجمة انفرادية في الدقيقة الـ67 بعد أن سدَّد الكرة، لكنها ارتطمت في قدم ياسر المسيليم.

الدقيقة الـ73 شهدت حصول فريق الأهلي على خطأ، نفذه عمر السومة، وتصدى لكرته الحارس. تلاها في الدقيقة الـ77 رأسية من عمر السومة.

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
10:46 PM
اخر تعديل
22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
12:02 AM

رأسية "سفيان" تُسقط الأهلي وتمنح الفتح النقاط الثلاث

في الجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان

A A A
عبدالعزيز الشريف - الرياض
17
1,821

تغلَّب فريق الفتح الأول لكرة القدم على مضيفه الأهلي بهدف نظيف في الجولة التاسعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ورفع الفتح رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر، وبقي الأهلي ثالثًا بـ33 نقطة.

المباراة:

مرَّت دقائق الشوط الأول دون خطورة تذكر باستثناء هجمة للأهلي في الدقيقة الـ20 عن طريق عمر السومة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول نجح سفيان بن دبكة في تسجيل هدف فريق الفتح عبر ركلة ركنية، ضربها برأسه على يسار ياسر المسيليم.

وفي الشوط الثاني أهدر علي الزقعان هجمة انفرادية في الدقيقة الـ67 بعد أن سدَّد الكرة، لكنها ارتطمت في قدم ياسر المسيليم.

الدقيقة الـ73 شهدت حصول فريق الأهلي على خطأ، نفذه عمر السومة، وتصدى لكرته الحارس. تلاها في الدقيقة الـ77 رأسية من عمر السومة.

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