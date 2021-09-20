"تركي الفيصل" يكشف ما أمر به خادم الحرمين للإذن بإنتاج "وُلد ملكًا"

دراما واقعية تحاكي أحداثًا وصفحات من تاريخ السعودية تعرض بعد أيام

بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- خرج فيلم "وُلد ملكاً" الذي يحكي قصة الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- والذي تستعد لعرضه دور السينما السعودية والعالمية على حدٍ سواء في ٢٦ من سبتمبر الجاري، وفقاً لما ذكره رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير تركي الفيصل.

ولفت "الفيصل" إلى أن الملك سلمان أمر بمراجعة الفيلم بكافة مراحله من قِبل وزارة الإعلام ودارة الملك عبدالعزيز، ومراجعة نص السيناريو ليطابق الحقيقة بعيداً عن القالب الوثائقي حتى لا يفقد التشويق للمشاهد عن حياة رجل عظيم وملك معروف تاريخياً وله مكانة اجتماعية مرموقة ومؤثرة على المستوى الإقليمي والعالمي.

جاء ذلك خلال عرض حلقة خاصة عن فيلم "وُلد ملكاً" مع فريق عمله ضمن برنامج بالمختصر الذي يقدمه الزميل ياسر العمرو على قناة mbc1.

ويتناول الفيلم زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- إلى بريطانيا عام 1337هـ، وهو إنتاج مشترك بين السعودية وإنجلترا وإسبانيا، وتم تصويره بين الرياض ولندن تحت إدارة المنتج الإسباني الحائز جائزة الأوسكار أندريس غوميز.

ويغطي هذا العمل الفني، حياة الملك فيصل المبكرة -منذ ولادته عام 1324هـ، إلى عودته من إنجلترا عام 1438هـ- ويصف أول رحلة دبلوماسية مهمة لمواطن سعودي إلى الديوان الملكي البريطاني، حيث كان على الأمير فيصل الشاب -البالغ من العمر 13 عاماً- أن يلتقي الملك جورج الخامس ملك إنجلترا، وشخصيات أخرى مثل وينستون تشرشل، ولورنس العرب، ووزير الخارجية اللورد كورزون.

والفيلم العالمي "وُلد ملكاً" (Born A King)، من إخراج الإسباني أجوستي فيلارونغا؛ وتأليف بدر السماري؛ من السعودية، إضافة إلى ري لوريجا؛ وهنري فرتز؛ وبطولة كل من الممثلين: هيرميوني كورفيلد؛ التي مثلت شخصية الأميرة ماري، إد سكرين؛ الذي مثل شخصية فيلبي، إضافة إلى الطفل عبدالله علي؛ الذي مثَّل شخصية الفيصل، والممثل السعودي راكان عبدالواحد؛ إضافة إلى مشاركة أكثر من 80 سعودياً في الفيلم.

وأنتج فيلم "وُلد ملكاً" أندرياس قوميز، لمؤلفه بدر السماري، وأدى شخصية الملك عبدالعزيز الممثل راكان بن عبدالواحد.

من جهته، عدّ المنتج أندرياس قوميز أن الفيلم دراميًا وتاريخيًا وواقعيًا بمحاكاته للأحداث التي حدث في صفحات المملكة العربية السعودية.

وكان مدير مجموعة قنوات mbc في السعودية محمد التونسي، قد أعلن عن بدء بث أولى حلقات برنامج بالمختصر في حلته الجديدة بعد انتقاله إنتاجاً وتصويراً إلى العاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية على شاشة mbc1.