رفع الشيخ عبد الرحمن فقيه وأبناؤه التهنئة والتبريكات للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لسمو ولي العهد، سائلين الله عز وجل أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظه برعايته وعنايته".
"فقيه" يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لولي العهد
رفع الشيخ عبد الرحمن فقيه وأبناؤه التهنئة والتبريكات للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لسمو ولي العهد، سائلين الله عز وجل أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظه برعايته وعنايته".
اعلان
"فقيه" يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لولي العهدصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-25
25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
07:59 PM
"فقيه" يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لولي العهد
رفع الشيخ عبد الرحمن فقيه وأبناؤه التهنئة والتبريكات للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لسمو ولي العهد، سائلين الله عز وجل أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظه برعايته وعنايته".
اعلان
38 مليار ..
23 يوليو
9,463
2.5 مليار ..
30 يناير
11,773
91 مليار ..
29 يناير
28,265
70 مليار ..
26 أكتوبر
29,816
في المرمى
بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!
ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!
صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد
محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!
أحمد عجب
وَهْم المعرفة
مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"
عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية
غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب
علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!
عبدالمحسن الحارثي