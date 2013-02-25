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"فقيه" يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لولي العهد

رفع الشيخ عبد الرحمن فقيه وأبناؤه التهنئة والتبريكات للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لسمو ولي العهد، سائلين الله عز وجل أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظه برعايته وعنايته".

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"فقيه" يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لولي العهد
سبق

رفع الشيخ عبد الرحمن فقيه وأبناؤه التهنئة والتبريكات للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لسمو ولي العهد، سائلين الله عز وجل أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظه برعايته وعنايته".

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
07:59 PM

"فقيه" يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لولي العهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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رفع الشيخ عبد الرحمن فقيه وأبناؤه التهنئة والتبريكات للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لسمو ولي العهد، سائلين الله عز وجل أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظه برعايته وعنايته".

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