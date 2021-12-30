زلزالٌ بقوة 5.3 درجات يضرب مقاطعة تشينغهاي غرب الصين

لم ترد معلومات عن وقوع دمار أو إصابات أو ضحايا بشرية

أفادت شبكة رصد الزلازل في هونغ كونغ، بأنها رصدت زلزالًا بقوة 5.3 درجات بمقياس ريختر صباح الخميس في مقاطعة تشينغهاي غرب الصين.

وحسب معطيات الشبكة؛ فإن بؤرة الزلزال كانت على بُعد 78 كلم شمال غربي مدينة غولمود الواقعة في منطقة جبلية على ارتفاع 2.8 ألف متر فوق سطح البحر.

ولم تحدد الشبكة عمق بؤرة الزلزال، كما لم ترد حتى الآن أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات أو ضحايا بشرية.