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زلزالٌ بقوة 5.3 درجات يضرب مقاطعة تشينغهاي غرب الصين

لم ترد معلومات عن وقوع دمار أو إصابات أو ضحايا بشرية

أفادت شبكة رصد الزلازل في هونغ كونغ، بأنها رصدت زلزالًا بقوة 5.3 درجات بمقياس ريختر صباح الخميس في مقاطعة تشينغهاي غرب الصين.

وحسب معطيات الشبكة؛ فإن بؤرة الزلزال كانت على بُعد 78 كلم شمال غربي مدينة غولمود الواقعة في منطقة جبلية على ارتفاع 2.8 ألف متر فوق سطح البحر.

ولم تحدد الشبكة عمق بؤرة الزلزال، كما لم ترد حتى الآن أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات أو ضحايا بشرية.

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زلزالٌ بقوة 5.3 درجات يضرب مقاطعة تشينغهاي غرب الصين
سبق

أفادت شبكة رصد الزلازل في هونغ كونغ، بأنها رصدت زلزالًا بقوة 5.3 درجات بمقياس ريختر صباح الخميس في مقاطعة تشينغهاي غرب الصين.

وحسب معطيات الشبكة؛ فإن بؤرة الزلزال كانت على بُعد 78 كلم شمال غربي مدينة غولمود الواقعة في منطقة جبلية على ارتفاع 2.8 ألف متر فوق سطح البحر.

ولم تحدد الشبكة عمق بؤرة الزلزال، كما لم ترد حتى الآن أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات أو ضحايا بشرية.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
08:37 AM

زلزالٌ بقوة 5.3 درجات يضرب مقاطعة تشينغهاي غرب الصين

لم ترد معلومات عن وقوع دمار أو إصابات أو ضحايا بشرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت شبكة رصد الزلازل في هونغ كونغ، بأنها رصدت زلزالًا بقوة 5.3 درجات بمقياس ريختر صباح الخميس في مقاطعة تشينغهاي غرب الصين.

وحسب معطيات الشبكة؛ فإن بؤرة الزلزال كانت على بُعد 78 كلم شمال غربي مدينة غولمود الواقعة في منطقة جبلية على ارتفاع 2.8 ألف متر فوق سطح البحر.

ولم تحدد الشبكة عمق بؤرة الزلزال، كما لم ترد حتى الآن أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات أو ضحايا بشرية.

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