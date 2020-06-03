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ليبيا تسجل 14 إصابة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات 182 إصابة والوفيات 5

سجلت ليبيا اليوم، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا، أنه استلم 504 عينات من بينها 490 عينة سالبة، و14 عينة موجبة، و10 منها لمخالطين، و4 عينات حالات جديدة.

وأضاف أن إجمالي الإصابات بلغ 182 إصابة، بينها 125 حالة نشطة؛ مشيرًا إلى أن عدد المتعافين بلغ 52، والوفيات 5.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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ليبيا تسجل 14 إصابة بفيروس كورونا
سبق

سجلت ليبيا اليوم، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا، أنه استلم 504 عينات من بينها 490 عينة سالبة، و14 عينة موجبة، و10 منها لمخالطين، و4 عينات حالات جديدة.

وأضاف أن إجمالي الإصابات بلغ 182 إصابة، بينها 125 حالة نشطة؛ مشيرًا إلى أن عدد المتعافين بلغ 52، والوفيات 5.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
11:57 AM

ليبيا تسجل 14 إصابة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات 182 إصابة والوفيات 5

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت ليبيا اليوم، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا، أنه استلم 504 عينات من بينها 490 عينة سالبة، و14 عينة موجبة، و10 منها لمخالطين، و4 عينات حالات جديدة.

وأضاف أن إجمالي الإصابات بلغ 182 إصابة، بينها 125 حالة نشطة؛ مشيرًا إلى أن عدد المتعافين بلغ 52، والوفيات 5.

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