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500 متقدمة لبرنامج "قيادية" بجامعة نورة بهدف تمكين المرأة

من أكثر من 130 جهة حكومية وأهلية ممن يتطلعن لتعزيز أدوارهن القيادية

تنظم جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلةً بمركز القيادات النسائية، البرنامج القيادي "قيادية" لتدريب القيادات النسائية من القطاعين العام والخاص اللاتي يتطلعن لتعزيز أدوارهن القيادية، وللمؤسسات التي تطمح إلى إحداث نقلة قيادية نوعية من خلال تمكين المرأة عن طريق ربط المستفيدة بالقادة الخبراء في مجالات مختلفة، حيث تقدمت ما يقارب 500 قيادية من أكثر من 130 جهة حكومية وأهلية.

ويهدف البرنامج إلى صقل مهارات القيادة لدى النساء السعوديات من خلال التدريب والتطوير القيادي وتزويدهن بالأدوات والمهارات اللازمة التي تمكنهن من ممارسة القيادة بشكل فعال.

كما يركز البرنامج على وحدتين تقدمان في 4 أشهر، تتناول أولهما برنامجًا عالميًّا حول قيادة المنظمات والتغيير، من قبل شركة Emeritus بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية (MIT)، وسيتم التركيز على مفاهيم القيادة في المنظمات، وكيفية تحقيق التحول بالمنظمات، وقيادة التغيير بشكل فعال، والتعامل مع تحديات التغيير لتحقيق النتائج.

وتحتوي الوحدة الثانية على مهارات القيادة للمرأة في المملكة العربية السعودية، المقدمة من مركز القيادات النسائية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالشراكة مع STC Academy بعمل تدريب مخصص مقدم من قبل مدربات معتمدات ذوات خبرة في مجال التدريب والتطوير القيادي. وسيتم التركيز على أساسيات ومبادئ القيادة، دور المرأة القيادية في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، القيادة في العصر الرقمي، المرأة القيادية في بيئة عمل ممكنة.

واستخدم البرنامج أحدث منهجيات التدريب التفاعلية عن طريق محاكاة الأعمال (Simulation) وخاصية الواقع الافتراضي (VR)، بالإضافة إلى جلسات الكوتشنج القيادي، وقياس القدرات القيادية، والزيارات الميدانية لمراكز صنع القرار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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500 متقدمة لبرنامج "قيادية" بجامعة نورة بهدف تمكين المرأة
سبق

تنظم جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلةً بمركز القيادات النسائية، البرنامج القيادي "قيادية" لتدريب القيادات النسائية من القطاعين العام والخاص اللاتي يتطلعن لتعزيز أدوارهن القيادية، وللمؤسسات التي تطمح إلى إحداث نقلة قيادية نوعية من خلال تمكين المرأة عن طريق ربط المستفيدة بالقادة الخبراء في مجالات مختلفة، حيث تقدمت ما يقارب 500 قيادية من أكثر من 130 جهة حكومية وأهلية.

ويهدف البرنامج إلى صقل مهارات القيادة لدى النساء السعوديات من خلال التدريب والتطوير القيادي وتزويدهن بالأدوات والمهارات اللازمة التي تمكنهن من ممارسة القيادة بشكل فعال.

كما يركز البرنامج على وحدتين تقدمان في 4 أشهر، تتناول أولهما برنامجًا عالميًّا حول قيادة المنظمات والتغيير، من قبل شركة Emeritus بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية (MIT)، وسيتم التركيز على مفاهيم القيادة في المنظمات، وكيفية تحقيق التحول بالمنظمات، وقيادة التغيير بشكل فعال، والتعامل مع تحديات التغيير لتحقيق النتائج.

وتحتوي الوحدة الثانية على مهارات القيادة للمرأة في المملكة العربية السعودية، المقدمة من مركز القيادات النسائية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالشراكة مع STC Academy بعمل تدريب مخصص مقدم من قبل مدربات معتمدات ذوات خبرة في مجال التدريب والتطوير القيادي. وسيتم التركيز على أساسيات ومبادئ القيادة، دور المرأة القيادية في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، القيادة في العصر الرقمي، المرأة القيادية في بيئة عمل ممكنة.

واستخدم البرنامج أحدث منهجيات التدريب التفاعلية عن طريق محاكاة الأعمال (Simulation) وخاصية الواقع الافتراضي (VR)، بالإضافة إلى جلسات الكوتشنج القيادي، وقياس القدرات القيادية، والزيارات الميدانية لمراكز صنع القرار.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
04:58 PM

500 متقدمة لبرنامج "قيادية" بجامعة نورة بهدف تمكين المرأة

من أكثر من 130 جهة حكومية وأهلية ممن يتطلعن لتعزيز أدوارهن القيادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تنظم جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلةً بمركز القيادات النسائية، البرنامج القيادي "قيادية" لتدريب القيادات النسائية من القطاعين العام والخاص اللاتي يتطلعن لتعزيز أدوارهن القيادية، وللمؤسسات التي تطمح إلى إحداث نقلة قيادية نوعية من خلال تمكين المرأة عن طريق ربط المستفيدة بالقادة الخبراء في مجالات مختلفة، حيث تقدمت ما يقارب 500 قيادية من أكثر من 130 جهة حكومية وأهلية.

ويهدف البرنامج إلى صقل مهارات القيادة لدى النساء السعوديات من خلال التدريب والتطوير القيادي وتزويدهن بالأدوات والمهارات اللازمة التي تمكنهن من ممارسة القيادة بشكل فعال.

كما يركز البرنامج على وحدتين تقدمان في 4 أشهر، تتناول أولهما برنامجًا عالميًّا حول قيادة المنظمات والتغيير، من قبل شركة Emeritus بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية (MIT)، وسيتم التركيز على مفاهيم القيادة في المنظمات، وكيفية تحقيق التحول بالمنظمات، وقيادة التغيير بشكل فعال، والتعامل مع تحديات التغيير لتحقيق النتائج.

وتحتوي الوحدة الثانية على مهارات القيادة للمرأة في المملكة العربية السعودية، المقدمة من مركز القيادات النسائية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالشراكة مع STC Academy بعمل تدريب مخصص مقدم من قبل مدربات معتمدات ذوات خبرة في مجال التدريب والتطوير القيادي. وسيتم التركيز على أساسيات ومبادئ القيادة، دور المرأة القيادية في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، القيادة في العصر الرقمي، المرأة القيادية في بيئة عمل ممكنة.

واستخدم البرنامج أحدث منهجيات التدريب التفاعلية عن طريق محاكاة الأعمال (Simulation) وخاصية الواقع الافتراضي (VR)، بالإضافة إلى جلسات الكوتشنج القيادي، وقياس القدرات القيادية، والزيارات الميدانية لمراكز صنع القرار.

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