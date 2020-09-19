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"هندي": الصيف انتهى فلكيًا.. والشمس تتعامد فوق خط الاستواء الاثنين

اعتبر أن يوم الاعتدال الخريفي أحد الأيام المميزة منذ الحضارات القديمة

حدد الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، عضو فريق سديم الفلكي، يوم الاثنين المُقبل، تعامد الشمس فوق خط الاستواء للأرض مما يجعل أشعتها تصل لكل نقطة على الأرض .

وقال "هندي" لـ"سبق": هذا التعامد يأتي نتيجة تغير ميل الشمس نحو الشمال في الصيف ونحو الجنوب في الشتاء، وتعامد الشمس على خط الاستواء بعد الصيف يعني نهاية فصل الصيف فلكيًا بشكلٍ عام على نصف الكرة الأرضية الشمالي وبداية دخول فصل الخريف.

وأضاف: خلال تعامد الشمس على خط الاستواء وتساوي وصول أشعتها على كامل الأرض يتساوى طول الليل مع النهار بشكلٍ عام في كامل الأرض، وتشرق الشمس من نقطة الشرق الجغرافي تماماً وتغرب في الغرب الجغرافي .

وأشار إلى استمرار فصل الخريف 90 يوماً، حيث يطول الليل بشكلٍ تدريجي حتى يصل لأقصى طول له في آخر يوم من الخريف في 22 ديسمبر .

وأردف: تتميز الفترة الانتقالية بين فصلي الصيف والخريف بالتقلبات الجوية حتى بداية شهر أكتوبر .

وعدَ عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء يوم الاعتدال الخريفي أحد الأيام المميزة منذ الحضارات القديمة الذي يحتفلون به، يتم تحديده كونه يأتي في نهاية حصاد المحصول وبداية سنة مالية جديدة .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هندي": الصيف انتهى فلكيًا.. والشمس تتعامد فوق خط الاستواء الاثنين
سبق

حدد الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، عضو فريق سديم الفلكي، يوم الاثنين المُقبل، تعامد الشمس فوق خط الاستواء للأرض مما يجعل أشعتها تصل لكل نقطة على الأرض .

وقال "هندي" لـ"سبق": هذا التعامد يأتي نتيجة تغير ميل الشمس نحو الشمال في الصيف ونحو الجنوب في الشتاء، وتعامد الشمس على خط الاستواء بعد الصيف يعني نهاية فصل الصيف فلكيًا بشكلٍ عام على نصف الكرة الأرضية الشمالي وبداية دخول فصل الخريف.

وأضاف: خلال تعامد الشمس على خط الاستواء وتساوي وصول أشعتها على كامل الأرض يتساوى طول الليل مع النهار بشكلٍ عام في كامل الأرض، وتشرق الشمس من نقطة الشرق الجغرافي تماماً وتغرب في الغرب الجغرافي .

وأشار إلى استمرار فصل الخريف 90 يوماً، حيث يطول الليل بشكلٍ تدريجي حتى يصل لأقصى طول له في آخر يوم من الخريف في 22 ديسمبر .

وأردف: تتميز الفترة الانتقالية بين فصلي الصيف والخريف بالتقلبات الجوية حتى بداية شهر أكتوبر .

وعدَ عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء يوم الاعتدال الخريفي أحد الأيام المميزة منذ الحضارات القديمة الذي يحتفلون به، يتم تحديده كونه يأتي في نهاية حصاد المحصول وبداية سنة مالية جديدة .

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
05:02 PM

"هندي": الصيف انتهى فلكيًا.. والشمس تتعامد فوق خط الاستواء الاثنين

اعتبر أن يوم الاعتدال الخريفي أحد الأيام المميزة منذ الحضارات القديمة

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فهد العتيبي - الرياض
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حدد الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، عضو فريق سديم الفلكي، يوم الاثنين المُقبل، تعامد الشمس فوق خط الاستواء للأرض مما يجعل أشعتها تصل لكل نقطة على الأرض .

وقال "هندي" لـ"سبق": هذا التعامد يأتي نتيجة تغير ميل الشمس نحو الشمال في الصيف ونحو الجنوب في الشتاء، وتعامد الشمس على خط الاستواء بعد الصيف يعني نهاية فصل الصيف فلكيًا بشكلٍ عام على نصف الكرة الأرضية الشمالي وبداية دخول فصل الخريف.

وأضاف: خلال تعامد الشمس على خط الاستواء وتساوي وصول أشعتها على كامل الأرض يتساوى طول الليل مع النهار بشكلٍ عام في كامل الأرض، وتشرق الشمس من نقطة الشرق الجغرافي تماماً وتغرب في الغرب الجغرافي .

وأشار إلى استمرار فصل الخريف 90 يوماً، حيث يطول الليل بشكلٍ تدريجي حتى يصل لأقصى طول له في آخر يوم من الخريف في 22 ديسمبر .

وأردف: تتميز الفترة الانتقالية بين فصلي الصيف والخريف بالتقلبات الجوية حتى بداية شهر أكتوبر .

وعدَ عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء يوم الاعتدال الخريفي أحد الأيام المميزة منذ الحضارات القديمة الذي يحتفلون به، يتم تحديده كونه يأتي في نهاية حصاد المحصول وبداية سنة مالية جديدة .

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