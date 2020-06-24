وأضافت، حسبما نشرته وكالة الأنباء العمانية، صباح الأربعاء، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في السلطنة، وصل إلى 33536 حالة إصابة؛ بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 142 حالة.

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، تسجيل 1142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

سلطنة عمان.. 1142 حالة إصابة جديدة بكورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-24 أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، تسجيل 1142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأضافت، حسبما نشرته وكالة الأنباء العمانية، صباح الأربعاء، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في السلطنة، وصل إلى 33536 حالة إصابة؛ بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 142 حالة.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441 12:50 PM

سلطنة عمان.. 1142 حالة إصابة جديدة بكورونا إجمالي عدد الوفيات يصل إلى 142 حالة





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أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، تسجيل 1142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت، حسبما نشرته وكالة الأنباء العمانية، صباح الأربعاء، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في السلطنة، وصل إلى 33536 حالة إصابة؛ بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 142 حالة.