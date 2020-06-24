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سلطنة عمان.. 1142 حالة إصابة جديدة بكورونا

إجمالي عدد الوفيات يصل إلى 142 حالة

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، تسجيل 1142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت، حسبما نشرته وكالة الأنباء العمانية، صباح الأربعاء، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في السلطنة، وصل إلى 33536 حالة إصابة؛ بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 142 حالة.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عمان.. 1142 حالة إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، تسجيل 1142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت، حسبما نشرته وكالة الأنباء العمانية، صباح الأربعاء، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في السلطنة، وصل إلى 33536 حالة إصابة؛ بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 142 حالة.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
12:50 PM

سلطنة عمان.. 1142 حالة إصابة جديدة بكورونا

إجمالي عدد الوفيات يصل إلى 142 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، تسجيل 1142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت، حسبما نشرته وكالة الأنباء العمانية، صباح الأربعاء، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في السلطنة، وصل إلى 33536 حالة إصابة؛ بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 142 حالة.

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