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إصابة 397 جزائرياً جديداً بـ"كورونا".. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 43.016

تسجيل 10 حالات وفاة خلال يوم

أفادت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم (الخميس)، بتسجيل 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 43.016، من بينها 397 حالة جديدة، في حين وصل عدد حالات الوفاة بـ"كورونا" إلى 10 وفيات ليصبح العدد الإجمالي 1.475 حالة وفاة.

وأضاف أن 271 مريضاً تماثلوا للشفاء، ليصل عدد المتعافين 3.0157 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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إصابة 397 جزائرياً جديداً بـ"كورونا".. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 43.016
سبق

أفادت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم (الخميس)، بتسجيل 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 43.016، من بينها 397 حالة جديدة، في حين وصل عدد حالات الوفاة بـ"كورونا" إلى 10 وفيات ليصبح العدد الإجمالي 1.475 حالة وفاة.

وأضاف أن 271 مريضاً تماثلوا للشفاء، ليصل عدد المتعافين 3.0157 حالة.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
09:43 PM

إصابة 397 جزائرياً جديداً بـ"كورونا".. وحصيلة الحالات ترتفع إلى 43.016

تسجيل 10 حالات وفاة خلال يوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
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أفادت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم (الخميس)، بتسجيل 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 43.016، من بينها 397 حالة جديدة، في حين وصل عدد حالات الوفاة بـ"كورونا" إلى 10 وفيات ليصبح العدد الإجمالي 1.475 حالة وفاة.

وأضاف أن 271 مريضاً تماثلوا للشفاء، ليصل عدد المتعافين 3.0157 حالة.

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