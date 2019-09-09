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إغلاق محل أزياء نسائية مخالف بالطائف والفرق النسائية تكثّف جولاتها

مخالفات عدة "مواد مجهولة وعدم وجود تراخيص وشهادات صحية للعاملين"

كثّفت الفرق الرقابية النسائية ببلدية غرب الطائف الفرعية برنامجها الرقابي على محال بيع الأزياء النسائية ودور التزيين ومحال بيع مستلزمات التجميل داخل نطاق الفرع، ذلك للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة المعروضات ومطابقة التراخيص النظامية للأنشطة.

وأوضحت الأمانة أنه تم إغلاق محل لبيع الملابس النسائية لعدم وجود رخصة مزاولة النشاط، وشمل البرنامج الرقابي أكثر من 22 محلاً تم الوقوف عليها، كما تم ضبط مخالفات منها بيع مواد مجهولة المصدر، وعدم وجود تراخيص لمزاولة الأنشطة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، ومخالفات صحية أخرى.

وبيّنت الأمانة أن برنامج الرقابة النسائي يأتي ضمن برنامج شامل للرقابة البلدية على المنشآت التجارية، وتعمل الفرق النسائية بالبلديات الفرعية للحد من المخالفات الصحية والنظامية داخل الأنشطة النسائية، كما يتم إدراج المخالفين ضمن برنامج للرقابة الدورية لضمان تصحيح المخالفات وتطبيق الأنشطة، وتسعى الأمانة من خلال الجولات الرقابية الميدانية إلى تعزيز الرقابة البلدية والحد من انتشار المخالفات.

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إغلاق محل أزياء نسائية مخالف بالطائف والفرق النسائية تكثّف جولاتها
سبق

كثّفت الفرق الرقابية النسائية ببلدية غرب الطائف الفرعية برنامجها الرقابي على محال بيع الأزياء النسائية ودور التزيين ومحال بيع مستلزمات التجميل داخل نطاق الفرع، ذلك للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة المعروضات ومطابقة التراخيص النظامية للأنشطة.

وأوضحت الأمانة أنه تم إغلاق محل لبيع الملابس النسائية لعدم وجود رخصة مزاولة النشاط، وشمل البرنامج الرقابي أكثر من 22 محلاً تم الوقوف عليها، كما تم ضبط مخالفات منها بيع مواد مجهولة المصدر، وعدم وجود تراخيص لمزاولة الأنشطة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، ومخالفات صحية أخرى.

وبيّنت الأمانة أن برنامج الرقابة النسائي يأتي ضمن برنامج شامل للرقابة البلدية على المنشآت التجارية، وتعمل الفرق النسائية بالبلديات الفرعية للحد من المخالفات الصحية والنظامية داخل الأنشطة النسائية، كما يتم إدراج المخالفين ضمن برنامج للرقابة الدورية لضمان تصحيح المخالفات وتطبيق الأنشطة، وتسعى الأمانة من خلال الجولات الرقابية الميدانية إلى تعزيز الرقابة البلدية والحد من انتشار المخالفات.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
11:18 AM

إغلاق محل أزياء نسائية مخالف بالطائف والفرق النسائية تكثّف جولاتها

مخالفات عدة "مواد مجهولة وعدم وجود تراخيص وشهادات صحية للعاملين"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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كثّفت الفرق الرقابية النسائية ببلدية غرب الطائف الفرعية برنامجها الرقابي على محال بيع الأزياء النسائية ودور التزيين ومحال بيع مستلزمات التجميل داخل نطاق الفرع، ذلك للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة المعروضات ومطابقة التراخيص النظامية للأنشطة.

وأوضحت الأمانة أنه تم إغلاق محل لبيع الملابس النسائية لعدم وجود رخصة مزاولة النشاط، وشمل البرنامج الرقابي أكثر من 22 محلاً تم الوقوف عليها، كما تم ضبط مخالفات منها بيع مواد مجهولة المصدر، وعدم وجود تراخيص لمزاولة الأنشطة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، ومخالفات صحية أخرى.

وبيّنت الأمانة أن برنامج الرقابة النسائي يأتي ضمن برنامج شامل للرقابة البلدية على المنشآت التجارية، وتعمل الفرق النسائية بالبلديات الفرعية للحد من المخالفات الصحية والنظامية داخل الأنشطة النسائية، كما يتم إدراج المخالفين ضمن برنامج للرقابة الدورية لضمان تصحيح المخالفات وتطبيق الأنشطة، وتسعى الأمانة من خلال الجولات الرقابية الميدانية إلى تعزيز الرقابة البلدية والحد من انتشار المخالفات.

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